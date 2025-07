Der KapitÃ¤n bleibt in Herford an Bord

Herford. (PM HEV) Marius Garten bleibt dem Herforder Eishockey Verein erhalten und wird auch in der Saison 2025/26 das Trikot der Ice Dragons tragen.

Der 37jährige, der in der vergangenen Spielzeit auch als Kapitän fungierte, verlängerte seinen Vertrag beim HEV.

2020 wechselte Marius Garten von den Hannover Scorpions zum damaligen Aufsteiger nach Ostwestfalen und absolvierte inzwischen 210 Spiele für Herford. Dabei sammelte er insgesamt 202 Scorerpunkte bei 57 eigenen Treffern.

Neben seinen vielen Scorerpunkten ist Marius Garten jedoch noch aus ganz anderen Gründen äußerst wertvoll für die Ice Dragons, wie Chefcoach Henry Thom zu berichten weiß: „Ich finde Marius hat noch einmal einen großen Schritt für die Mannschaft nach vorne gemacht. Er hat das Amt des Kapitäns sehr gut angenommen und gemeinsam mit den Assistenzkapitänen das Team hervorragend angeführt. Er hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, auch bei kleineren Verletzungen oder Erkältungen. Außerdem treibt er unser Spiel immer wieder nach vorne.“

„Unsere Saison war wirklich gut und obwohl wir ein relativ junges Team hatten, wirkte alles sehr reif. Für mich persönlich will ich das Kapitänsamt gar nicht so sehr hervorheben, wichtiger war, dass wir ein gutes Kapitänsteam hatten, wodurch wir mit Chefcoach Henry Thom natürlich in einem häufigen Austausch waren. Auch wenn wir den einen oder anderen Spieler abgegeben haben, bin ich mir sicher, dass die Verantwortlichen, insbesondere Henry Thom, mit den Neuzugängen sehr gut liegen werden. Unser Kern bleibt schließlich auch erhalten. Für uns wird es wichtig, dass wir das Über- und Unterzahlspiel verbessern. Im 5 gegen 5 waren wir enorm stark, mussten uns vor niemanden verstecken und waren oftmals sogar besser, obwohl uns das wohl nur wenige zugetraut haben. Gelingt es uns mit Über- und Unterzahlquoten auf einen Gesamtwert von über 100% zu kommen, kann das ein wesentlicher Schlüssel in der kommenden Spielzeit sein. Wenn man sich zum aktuellen Zeitpunkt die Kader aller Teams anschaut, glaube ich, dass die Oberliga Nord noch enger zusammenrücken wird“, blickt Marius Garten schon einmal voraus.

Der Herforder Eishockey Verein ist froh, dass Marius Garten weiterhin für die Ice Dragons spielt und wünscht ihm eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison.

