Der KapitÃ¤n bleibt beim TEV Miesbach!

Miesbach. (PM TEV) Es lief die 49. Spielminute im entscheidenden Spiel um die Playoffs gegen Peißenberg als Felix Feuerreiter mit seinem Schuss ins Kreuzeck das ausverkaufte Miesbacher Eisstadion in Ekstase brachte und den TEV am 26. Januar in die Playoffs führte.

In der abgelaufenen Saison führte das Eigengewächs seine Mannschaft als Kapitän aufs Eis und der 30-Jährige ist eine der Stützen der Mannschaft. Umso erfreulicher ist es, dass Felix auch in der kommenden Saison den Spagat zwischen Beruf und Eishockey schafft und er somit wieder wichtiger Bestandteil der TEV-Offensive ist.

Felix ist der aktive Spieler im Kader des TEV mit den meisten Spielen im rot-weißen Trikot. 402 Spiele absolvierte Felix bereits in der ersten Mannschaft und erzielte dabei 160 Tore und 175 Assists.

