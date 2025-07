Der Kapitän bleibt an Bord – Tobias Schwab (40) weiterhin in Lauterbach

Lauterbach. (PM Luchse) Mit Tobias Schwab können die Lauterbacher Luchse einen weiteren, wichtigen Spieler des letztjährigen Kaders in Lauterbach halten.

Damit bleibt den Luchsen der Topscorer der vergangenen Saison erhalten. Schwab konnte in seinen 26 Spielen ganze 73 Punkte sammeln, davon 32 Tore und 41 Vorlagen – und das, ohne in seinen Spielen eine einzige Strafe erhalten zu haben. Zurecht wurde Tobi mit diesem Ergebnis im vergangenen Jahr zum besten Spieler der Regionalliga Ost gewählt.

Doch nicht nur als Scorer ist Tobi unglaublich wichtig für die Lauterbacher Luchse. Mit seiner Erfahrung von über 1.100 Pflichtspielen, davon 94 in der DEL, 75 in der DEL2 und über 600 Spielen in der Oberliga, ist der 40 Jahre alte Stürmer auch ein großes Vorbild für die jungen, wilden Spieler der Luchse. Seine Erfahrung spiegelt sich in seiner ruhigen Art wider, die dem Team auch in hitzigen Situationen die nötige Ruhe gibt und es auf der Erfolgsspur hält.

Lieber Tobi, wir freuen uns, dass du auch nächstes Jahr das Luchsetrikot tragen wirst, und wir freuen uns alle darauf, dich auch in der kommenden Saison wieder auf dem Eis jubeln zu sehen. Go Tobi!

