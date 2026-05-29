Der Kapitän bleibt an Bord: Simon Kostner vor seiner 13. Saison auf dem Ritten

Klobenstein. (PM Red Bulls) Simon Kostner ist von den Rittner Buam SkyAlps längst nicht mehr wegzudenken.

Mittlerweile steht der gebürtige Grödner bei 652 Spielen für die Blau-Roten. Und der 35-Jährige hat noch nicht genug: Simon Kostner wird die Rittner Buam SkyAlps auch in der Saison 2026/27 auf das Eis führen.

Für die lebende Vereinslegende ist es die 13. Saison bei den Rittner Buam SkyAlps und die sechste, in der er das „C“ des Kapitäns auf der Brust trägt. Seit der Saison 2021/22 hat er dieses Amt übernommen. Unersetzlich ist er für die Rittner Buam schon länger. Mit 652 Spielen ist er der Dienstälteste Rittner Bua im aktuellen Kader und steht in der ewigen Rangliste auf dem dritten Platz hinter Emanuel Scelfo und Dan Tudin. In diesen 652 Spielen hat Kostner 570 Scorerpunkte (215 Tore) zusammengesammelt – eine sagenhafte Ausbeute.

Aber nicht nur seine spielerischen Fähigkeiten machen ihn unersetzlich für die Rittner Buam SkyAlps. Kostner ist der Leader schlechthin in der Mannschaft. Mit unendlichem Ehrgeiz, großer Kampfmoral, aber auch einer stoischen Ruhe und fairem Sportsgeist ist er das Herz des Eishockey-Vereins vom Hochplateau. Umso mehr freuen sich die Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath um seinen Verbleib: „Simon ist als Kapitän und Führungsspieler enorm wichtig für die Buam. Mit seiner Erfahrung, seinem Charakter und seiner offensiven Kreativität wird er weiterhin eine zentrale Rolle auf und neben dem Eis spielen.“