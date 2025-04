Der KapitÃ¤n bleibt an Bord Kevin Schmitt weiter im ERSC-Trikot

Amberg. (PM ERSC) Der Eishockey-Bayernligist ERSC Amberg kann eine Vertragsverlängerung für die kommende Saison vermelden.

„Kevin Schmitt wird weiter für die Wild Lions verteidigen. Ich bin sehr froh darüber, denn er ist nicht nur ein Führungsspieler auf dem Eis, sondern als Kapitän auch mein erster Ansprechpartner“, freut sich der Sportliche Leiter Chris Spanger über die Zusage des Routiniers.

Der 31-jährige Schmitt, gebürtiger Amberger, kehrte 2018 von den Eisbären Regensburg zurück zum ERSC und ist seither absoluter Leistungsträger. In 207 Pflichtspielen erreichte er als Abwehrspieler 143 Scorerpunkte (43 Tore) und ist auch vom Einsatz her ein echtes Vorbild für seine Teamkameraden.

Auch er freut sich ganz offensichtlich schon auf die kommende Spielzeit: „Wir hatten es letzte Saison in vieler Hinsicht nicht einfach. Trotzdem haben wir in einer stets stärker werdenden Liga bewiesen, dass das Amberger Eishockey für Kampfgeist und Zusammenhalt steht. Ich möchte weiterhin meinen Teil dazu beitragen“, so der Kapitän.

