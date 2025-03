Der KapitÃ¤n bleibt an Bord: FrÃ©dÃ©rik Cabana verlÃ¤ngert Vertrag

Heilbronn. (PM Falken) Es war ein besonderer Moment im Heilbronner Eisstadion, als die Lichter gedimmt wurden und die Zuschauer des ersten Playoff-Halbfinals zwischen den Heilbronner Falken und den Hannover Scorpions die Bewegtbilder auf der Videowand gespannt verfolgten.

Kapitän Frédérik Cabana verkündete seine neuerliche Vertragsverlängerung und sorgte für große Freude bei den Falken-Anhängern.

Der 38-jährige Routinier gilt als Paradebeispiel in der Rolle als Kapitän und ist dadurch nicht nur in der Mannschaftskabine, sondern auch bei den Fans ein beliebtes Vorbild. Auch sportlich zeigt sich der Linksschütze mit dem „C“ auf der Brust weiterhin in guter Form und steht nach 46 Spielen bei 64 Scorerpunkten (24 Tore / 40 Assists).

Für Cabana, der bereits 2009 für die Falken aktiv war und 2022 an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte, wird es somit nach der Sommerpause seine vierte volle Saison in der Käthchenstadt werden.

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Freddy ist ein großartiger Anführer auf und neben dem Eis. Er geht immer mit gutem Beispiel voran und ist einer der Top-Spieler in der Mannschaft.“

Frédérik Cabana: „Eishockey ist für mich mehr als nur ein Sport – es ist meine Leidenschaft. Deshalb freue ich mich riesig, weiterhin das Trikot der Heilbronner Falken tragen zu dürfen und für diesen Verein und für die Fans zu spielen. Ich bin noch lange nicht am Ende! Ich fühle mich fit, motiviert und bereit und werde alles geben, um weiterhin meine beste Leistung zu zeigen und meine Erfahrungen einzubringen – auf und neben dem Eis. Lasst uns gemeinsam kämpfen und siegen!“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV