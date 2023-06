Der Kapitän bleibt an Bord des Piratenschiffs

Buchloe. (chs) Die personellen Planungen des Bayernligisten ESV Buchloe für die kommende Saison schreiten immer weiter voran. Nun können die Verantwortlichen die nächste Verlängerung...

Nun können die Verantwortlichen die nächste Verlängerung bekannt geben und zwar die eines waschechten Eigengewächses. So wird Christian Wittmann, der Kapitän der vergangenen Saison, auch im nächsten Winter weiter für seinen Heimatverein auflaufen.

„Christian ist ein wichtiger und inzwischen auch sehr erfahrener Spieler, der vorangeht und auch die jungen Spieler führen kann“, meint der 2. Vorstand Florian Warkus über den Angreifer, der in der abgelaufenen Runde alle Partien bestritten hat und dabei zehn Tore und dreizehn Assist erzielen konnte. „Er hat in der letzten Saison zudem von David Strodel die Kapitänsbinde übernommen und dabei vom ersten Spiel an Verantwortung übernommen. Er stellt sich immer zu 110 Prozent in den Dienst der Mannschaft und ist ein wichtiger Baustein im Team, dessen Wort auch in der Kabine Gewicht hat“, so Warkus weiter.

Dabei fungiert Wittmann jedoch sicherlich nicht nur in seiner Rolle als Kapitän als perfektes Bindeglied zwischen seinen Teamkollegen und dem Trainerteam, sondern auch, weil er mit Trainer Christopher Lerchner und seinen Assistenten bereits selbst noch gemeinsam für die Piraten aktiv zusammengespielt hat. Mittlerweile ist es für den 33-Jährigen Stürmer schließlich seine sechste Saison am Stück für die Gennachstädter und auch zuvor war Wittmann bereits für die Rot-Weißen aktiv gewesen, bevor er zwischendurch in Braunlage und Sonthofen auch in der Oberliga reichlich Erfahrung gesammelt hat.

Seit 2018 ist Christian Wittmann seinem Heimatverein aber treu geblieben, was die Verantwortlichen besonders freut: „Er ist ein erfahrener Stürmer, der scoren kann und die Bayernliga kennt. Und was uns doppelt freut, dass er ein Eigengewächs ist und somit die Identität unseres Vereins weiter vorlebt.“

