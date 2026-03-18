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Krefeld PinguineTransfer-News

Der KapitÃ¤n bleibt an Bord! Alexander WeiÃŸ verlÃ¤ngert seinen Vertrag in Krefeld

18. MÃ¤rz 20261 Mins read66
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Alexander Weiss von den Krefeld Pinguinen - Â© Jan-Philipp Burmann / City-Press
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Krefeld. (PM Pinguine) Alexander WeiÃŸ wird auch in der kommenden Saison das schwarz-gelbe Trikot tragen.

PÃ¼nktlich zum Beginn der Viertelfinalserie geben die Krefeld Pinguine die nÃ¤chste VertragsverlÃ¤ngerung bekannt. KapitÃ¤n Alexander WeiÃŸ wird fÃ¼r ein weiteres Jahr Teil der SeidenstÃ¤dter bleiben. Der 39-JÃ¤hrige wird damit in seine sechste Saison als Krefeld Pinguin gehen. Auch in diesem Jahr konnte WeiÃŸ trotz achtwÃ¶chiger Verletzungspause wichtige Impulse auf dem Eis setzen und in 32 Spielen 15 Punkte verzeichnen.

Thomas Popiesch, Cheftrainer der Krefeld Pinguine: â€žAlex ist ein absoluter FÃ¼hrungsspieler, der uns nicht nur mit seiner spielerischen Leistung, sondern vor allem mit seiner enormen Erfahrung und seinen QualitÃ¤ten neben dem Eis verstÃ¤rkt. Wir freuen uns daher, noch eine weitere Saison auf ihn zÃ¤hlen zu kÃ¶nnen.â€œ

Alexander WeiÃŸ: â€žFÃ¼r mich war stets klar, dass ich nur in Krefeld bleiben mÃ¶chte. Meine Familie und ich fÃ¼hlen uns nicht nur im Verein, sondern auch in der Stadt sehr wohl. Daher freue ich mich sehr Ã¼ber die MÃ¶glichkeit, eine weitere Saison fÃ¼r die Pinguine auflaufen zu kÃ¶nnen.â€œ

Der viermalige Deutsche Meister und European-Trophy-Gewinner kann auf Ã¼ber 1000 Spiele (239 Tore, 280 Vorlagen) in seiner illustren Karriere zurÃ¼ckblicken. Sein Weg fÃ¼hrte von den EisbÃ¤ren Berlin Ã¼ber die KÃ¶lner Haie, Grizzlys Wolfsburg und Schwenninger Wild Wings zu den Pinguinen, mit denen er den Weg in die zweite Liga antrat. Heute ist WeiÃŸ der einzige Spieler, der den SeidenstÃ¤dtern aus der letzten DEL-Saison erhalten geblieben ist. In Krefeld ist die Nummer 43 nicht nur AnfÃ¼hrer und KapitÃ¤n, sondern eine Identifikationsfigur fÃ¼r den gesamten Verein geworden.

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