Der Kapitän bleibt an Board des Herforder EV

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein vermeldet die nächste Vertragsverlängerung und diese ist durchaus der Kategorie wichtig zuzuordnen.

Nick Walters wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Ice Dragons tragen, womit der Verteidiger in seine dritte Spielzeit der Ostwestfalen geht.

Der 32jährige Deutsch-Kanadier fällt selten durch eine spektakuläre Spielweise auf, viel mehr arbeitet er unermüdlich in der Defensive, räumt auf, blockt Schüsse, zieht sich oftmals auch Blessuren zu, die ihn jedoch nicht daran hindern, trotzdem für sein Team da zu sein. Noch wertvoller ist seine Qualität, eine Mannschaft zu führen, auch außerhalb des Eises für seine Mitspieler voranzugehen und so rückte Nick Walters während der Saison in das Kapitänsamt. Seine Erfahrung sorgte in den beiden vergangenen Jahren für viel Stabilität in der Verteidigung und an seiner Seite gelang es jungen Spielern, sich zu entwickeln. 52 Spiele bestritt er in der vergangenen Spielzeit für die Ice Dragons, holte 4 Scorerpunkte und erzielte auch sein erstes Tor für den HEV. Eine Statistik wie viele gegnerische Tore er verhinderte, existiert nicht. Doch genau diese Qualität ist für das Herforder Team so wertvoll.

Auch Chefcoach Henry Thom ist froh, dass Nick Walters weiterhin ein Ice Dragon bleibt: „Wir freuen uns, dass Nick auch nächste Saison für uns spielt. Er hat als Kapitän einen hervorragenden Job gemacht. Er macht enorm viel für die Mannschaft auf und neben dem Eis, sorgt für Stabilität in der Abwehr und ist ein echter Führungsspieler.“

„Es waren bislang zwei unterschiedliche Spielzeiten, die ich in Herford erlebt habe. In der Vorsaison lief vieles von ganz alleine, jetzt haben wir am Anfang trotz harter Arbeit lange gebraucht, bis sich der Erfolg einstellte. Für mich persönlich war das auch eine ganz neue Rolle bei den Ice Dragons. Das Kapitänsamt kam während der Saison unerwartet und ich hatte auch gar keine Zeit, mich darauf vorzubereiten oder darüber nachzudenken. Ich habe dann versucht in einer schwierigen Saisonphase einfach den richtigen Weg zu finden, musste dabei aber auch einiges lernen, denke aber, dass dann alles gut geklappt hat. Für die neue Saison gilt wieder die volle Konzentration auf das Erreichen der PlayOffs und wir wollen unseren Fans gerne auch eine längere PlayOff-Phase schenken“, so Herfords Nummer 44 in einem ersten Statement.

Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins freuen sich mit den ostwestfälischen Ice Dragons-Fans, dass Nick Walters auch weiterhin das Trikot des HEV tragen wird.