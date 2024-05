Der Kanadier verzeichnete in der letzten Spielzeit einen Tor-Rekord: Troy Bourke geht mit den Red Bulls in seine dritte Saison

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit Troy Bourke verlängert. Der 30-jährige Stürmer kam vor zwei Jahren nach...

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit Troy Bourke verlängert.

Der 30-jährige Stürmer kam vor zwei Jahren nach Salzburg und geht nun mit dem neunfachen Champion der win2day ICE Hockey League in seine dritte Saison.

Troy Bourke verfügt über ein gutes Stick-Handling mit dem Auge für den Mitspieler und hat den Red Bulls in den letzten beiden Jahren mit seiner starken Performance geholfen, Meisterschaften zu gewinnen. Dabei ließ er sich auch von Verletzungen nicht unterkriegen.

Nach zwei Jahren in der DEL und einer Saison in Finnlands Top-Liga kam Bourke 2022 nach Salzburg, zog sich nach dem fünften Spiel eine Schulterverletzung zu und verpasste danach den kompletten Grunddurchgang. Nach seinem Comeback kam er in 16 Spielen auf 5 Tore und 6 Assists und war damit Salzburgs viertbester Playoff-Scorer.

In der letzten Saison zog sich Bourke in der Schlussphase des Grunddurchgangs einen Jochbeinbruch zu, war in den Playoffs aber wieder bereit und mit 8 Toren und 9 Assists in 19 Spielen nach Thomas Raffl der zweitbeste Salzburger Akteur der Post Season. Mit 19 Saisontoren verzeichnete er zugleich einen persönlichen Rekord in seiner Profilaufbahn und war mit 48 Scorer-Punkten der drittbeste Salzburger Spieler.

Der aktuelle Kader der Red Bulls

Tor

David Kickert (AUT)

Atte Tolvanen (FIN)

Verteidigung

Chay Genoway (CAN)

Lukas Hörl (AUT)

Tyler Lewington (CAN)

Ryan Murphy (CAN)

Nash Nienhuis (CAN/USA/AUT)

Dennis Robertson (CAN)

Lukas Schreier (AUT)

Phillip Sinn (GER)

Paul Stapelfeldt (AUT)

Philipp Wimmer (AUT)

Sturm

Luca Auer (AUT)

Florian Baltram (AUT)

Troy Bourke (CAN)

Peter Hochkofler (AUT)

Mario Huber (AUT)

Benjamin Nissner (AUT)

Thomas Raffl (AUT)

Peter Schneider (AUT)

Lucas Thaler (AUT)

Ali Wukovits (AUT)