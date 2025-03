Der Kampf um das Viertelfinale ist erÃ¶ffnet!

Freiburg. (PM EHCF) Die schönste Zeit des Jahres ist da: Ab Mittwoch duelliert sich der EHC Freiburg in den Pre-Playoffs mit den Lausitzer Füchsen.

Auch das sechste Jahr in Folge sichert sich unser EHC Freiburg vorzeitig den Klassenerhalt in der zweithöchsten Deutschen Eishockeyliga (DEL2). Ab Mittwoch startet nun der Kampf um das begehrte Viertelfinalticket. Als Tabellenneunter trifft das Team von Cheftrainer Martin Stloukal dabei auf die Lausitzer Füchse.

Der Modus:

Die Pre-Playoffs werden in einer „Best-of-Three“-Serie gespielt. Dabei haben die Füchse das Heimrecht. Das bedeutet, den Playoffauftakt gibt es am Mittwoch in Weißwasser, am Freitag geht es nach Freiburg und ein möglicherweise alles entscheidendes „Spiel 3“ würde am Sonntag ebenfalls bei den Lausitzer Füchse stattfinden.

Für den Verlierer der Serie ist die Saison beendet, der Gewinner zieht weiter in das Playoff-Viertelfinale – alles oder nichts!

Termine und Tickets:

Spiel 1: Mi., 05. März um 19:30 Uhr in Weißwasser

Spiel 2: Fr., 07. März um 19:30 Uhr in Freiburg

Spiel 3: So., 09. März um 17:00 Uhr in Weißwasser (falls nötig)

Über den Reservix-Onlineshop ist der Online-Vorverkauf für das Pre-Playoff-Heimspiel bereits seit Mitternacht gestartet. Ab sofort können auch über sämtliche Reservix-Vorverkaufsstellen in Freiburg und dem Umland Karten für die beste Zeit des Jahres gekauft werden. Der Ticketvorverkauf an der Echte Helden Arena öffnet am Donnerstag von 15 bis 19 Uhr – schnell sein lohnt sich!

Allen Dauerkarteninhabern ist ihr Ticket bis Dienstagabend (18 Uhr) garantiert. Um dieses zu kaufen, kann sich bequem auf Reservix mit dem Account angemeldet werden, mit welchem die Dauerkarte gekauft wurde. Unter „Meine Tickets“ und dann „Dauerkartenoption“ können die Tickets dann ausgewählt werden. Sollte es hierbei Probleme geben, steht die Geschäftsstelle an der Ensisheimerstraße am Dienstag von 10 bis 13 Uhr mit Rat und Tat zur Seite.

