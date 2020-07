Der Kader des EHC KÃ¶nigsbrunn ist fast komplett

Königsbrunn. (PM EHC) Zwei weitere Neuzugänge kann der EHC Königsbrunn vor der neuen Saison vermelden. Ab sofort werden Marco Fichtl und Felix Wohlhaupter für...

Der 32-jährige Stürmer Marco Fichtl erlernte sein Handwerk in der Kaderschmiede des ESV Kaufbeuren. Im Seniorenbereich gab er sein Debüt beim damaligen Bayernligisten ECDC Memmingen, danach konzentrierte er sich aber auf seine berufliche Karriere. In Königsbrunn will er es jedoch nochmal wissen und ist ins Sommertraining mit der Mannschaft eingestiegen.

Felix Wohlhaupter ist gebürtiger Peißenberger und wurde beim EC Peiting ausgebildet. Danach wechselte der 20-Jährige Angreifer in das DNL-Team des SC Riessersee. Letztes Jahr absolvierte er vier Spiele für die erste Mannschaft des Oberligisten und wechselt wegen seines Studiums in Augsburg nun zum EHC Königsbrunn.

EHC-Vorstand Tim Bertele sieht in beiden wichtige Bausteine für die anstehenden Aufgaben in der neuen Saison: „Trotz unseres Trends zur Verjüngung der Mannschaft braucht es auch den ein oder anderen erfahrenen Spieler. Aus diesem Grund ist Marco Fichtl für uns ein wichtiger Baustein in unserem Mannschaftsgefüge. Felix Wohlhaupter ist ein junger Spieler mit Potenzial, welcher in den kommenden Jahren sich sicherlich weiter entwickeln wird. Dazu wollen wir ihm die Plattform geben“.

Damit ist die Planung für den aktuellen Kader fast abgeschlossen, auf der demnächst anstehenden Mitgliederversammlung will Bertele weitere Zugänge präsentieren:

„Wir freuen uns über jeden, der unserer Mitgliederversammlung besucht. Angesichts der Corona-Beschränkungen sind zwar nur 50 Teilnehmer erlaubt, dennoch lohnt sich ein Besuch in diesem Jahr in besonderem Maße. Neben Neuwahlen in der Vorstandschaft, bei welchen es zu deutlichen Änderungen kommt, geben wir neben dem Kassenbericht auch einen Ausblick auf die kommende Spielzeit. Wir werden dann erstmalig in einer Mitgliederversammlung rund 90% des Kaders bekannt geben. Dazu gibt es auch in weiten Teilen die erhofften Antworten auf die Neubesetzungen der Schlüsselpositionen. Zudem haben wir noch die ein oder andere Neuerung bzw. Überraschung parat.“

Die Mitgliederversammlung des EHC Königsbrunn findet am 16. Juli ab 19 Uhr im Trachtenheim statt.