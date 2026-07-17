Der jüngere Bruder von Peter: Leo Spornberger hat Blut geleckt und bleibt ein Rittner Bua

Klobenstein. (PM Buam) Am 19. Februar dieses Jahres gewannen die Rittner Buam SkyAlps in den Pre-Playoffs gegen den HDD Jesenice mit 6:0.

Das zwischenzeitliche 5:0 erzielte mit Leo Spornberger ein blutjunger, einheimischer Verteidiger. Der 18-Jährige will daran anknüpfen und hat für ein weiteres Jahr bei seinem Heimatverein verlängert.

Insgesamt brachte es Spornberger, dessen älterer Bruder Peter Spornberger in der italienischen und auch deutschen Hockeyszene ein sehr bekanntes Gesicht ist, in der vergangenen Saison 2025/26 auf zehn Einsätze. Dabei gelang ihm neben dem Treffer gegen Jesenice auch ein Assist, womit er bereits bei zwei Scorern steht. Ein starker Wert für einen so jungen Verteidiger. Der großgewachsene Linksschütze, der die U19 im Vorjahr als Kapitän auf das Eis führte, will in der Saison 2026/27 an diese Leistungen anknüpfen und sich dadurch zu noch mehr Einsätzen beim Seniorhockeyteam seines Heimatvereins empfehlen.

„Leo Spornberger ist ein junger, aufstrebender Verteidiger mit einer starken Physis und einer guten Stay-at-home-Einstellung. Wir sind mit seiner Entwicklung sehr zufrieden und hoffen, dass er nun den nächsten Schritt macht“, sagen die beiden Rittner Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Leo Spornberger @ Elite Prospects

5 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht