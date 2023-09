Der Italienmeister zieht den Rittner Buam den Zahn

Artikel anhören Cortina. (PM Buam) Nach den beiden überzeugenden Auftaktsiegen gegen Gröden und Celje, setzte es für die Rittner Buam SkyAlps in der Alps...

Cortina. (PM Buam) Nach den beiden überzeugenden Auftaktsiegen gegen Gröden und Celje, setzte es für die Rittner Buam SkyAlps in der Alps Hockey League am Sonntagabend die erste Saisonniederlage.

In Cortina zogen Simon Kostner & Co. im Shootout mit 4:5 den Kürzeren, traten die Heimreise aber immerhin mit einem Zähler im Gepäck an.

Im Duell mit Ex-Goalie Hayden Hawkey benötigten die Rittner Buam rund sieben Minuten, um dem ehemaligen Teamkollegen zum ersten Mal das Nachsehen zu geben. Nach einem Puckgewinn schalteten die Blau-Roten blitzschnell um, Simon Kostner gab die Scheibe an Max Coatta ab, der wiederum auf den Kapitän passte und Kostner lenkte das Spielgerät ins gegnerische Gehäuse. Nach 14 Minuten erhöhten die Gäste auf 2:0. Wieder war es Coatta, der Jungspund Lobis perfekt für seinen zweiten Saisontreffer in Szene setzte. Aus dem ersten Powerplay, das mit den letzten beiden Spielminuten zusammenfiel, konnte die Mannschaft von Tray Tuomie indessen kein Kapital schlagen.

Im turbulenten Mitteldrittel erhöhte Lobis, der nach einem Getümmel goldrichtig stand, auf 3:0 aus Sicht der Gäste. Doch Cortina kam wieder zurück. Zunächst überstanden die Rittner Buam eine doppelte Unterzahlsituation schadlos, ehe es nach einem Foul Marzolinis zu einem Faustkampf zwischen Constantini und Julian Kostner kam. Constantini bekam eine Fünf-Minten-Strafe aufgebrummt und musste vorzeitig unter die Dusche, Marzolini und Julian Kostner hingegen für zwei Minuten in die Kühlbox (34.27). Das nutzte Traversa in Überzahl zum 1:3 (35.02), ehe Lacedelli nur 71 Sekunden später sogar auf 2:3 verkürzte. Wenig später musste Cortinas Carozza auf die Strafbank und Ritten zog neuerlich auf zwei Treffer davon. Dieses Mal gab wieder Simon Kostner Cortina-Goalie Hawkey das Nachsehen (38.15), und zwar mit einem präzisen Handgelenkschuss.

Das Schlussdrittel begann mit einer Strafe gegen Marzolini (41.21), die die immer besser ins Spiel kommenden Hausherren mit Sanna zum 3:4 nutzten (42.45). Und für den Italienmeister sollte es noch besser kommen, denn dreieinhalb Minuten vor der Schluss-Sirene erzielte der aufgerückte Di Tomaso den Ausgleich. Davor hatte Furlong die Rittner Buam auf Carozza mit einer Glanztat im Spiel gehalten. Nach 60 Minuten blieb es bei der Pattsituation und es ging in die Verlängerung, die jedoch torlos endete. Somit musste der Sieger im Shootout ermittelt werden. Hier netzte Di Tomaso als einziger Akteur ein und bescherte den Ampezzanern den Extrapunkt.

S.G. Cortina Hafro – Rittner Buam SkyAlps 5:4 SO (0:2, 2:2, 2:0, 0:0, 1:0)

Tore: 0:1 Simon Kostner (7.03), 0:2 Lobis (14.01), 0:3 Lobis (28.00), 1:3 Traversa (35.02/PP), 2:3 Lacedelli (36.13), 2:4 Simon Kostner (38.15/PP2), 3:4 Sanna (42.45/PP), 4:4 Di Tomaso (56.30), 5:4 Di Tomaso (entscheidender Penalty)

