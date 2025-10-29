„Der ist brutal“ Köln siegt auch dank des neuen Goalie Juvonen, kein Rekord für Augsburg, aber 5 Gegentore! München gibt 2 Führungen her

Bonn. (PM MagentaSport) Ein ungefährdetes 3:1 in Iserlohn, der 7. Sieg aus den letzten 8 Spielen: Für die Kölner Haie läuft es auf Platz 3 in der DEL aktuell richtig gut.

Stürmer Parker Tuomie lobt vor allem den neuen Goalie Janne Juvonen: „Der ist brutal. Ich kann mich noch an ihn erinnern, als er in Amri gespielt hat. Da habe ich mir schon gedacht: Wahnsinns-Torwart. Dass er jetzt bei uns ist, ist natürlich schön.“ Die Roosters warten nach 6 Niederlagen weiter auf das Ende ihrer Misere: „Seit 10 Spielen schießen wir nur ein oder zwei Tore pro Spiel. So gewinnst du in der Liga auf jeden Fall kein Spiel. Defensiv sind wir gut, aber offensiv fehlt einiges“, resümiert Roosters-Angreifer Taro Jentzsch. Iserlohn ist Vorletzter.

Augsburgs Serie reißt nach zuletzt 7 Erfolgen, DEL-Rekord geplatzt.. Gegen die Fischtown Pinguins sind die Panther im Anfangsdrittel nicht wach genug und verlieren verdient mit 2:5. „Wir haben uns auch Chancen herausgespielt, haben es aber nicht geschafft, das Ding ins Netz zu kriegen“, konstatiert Augsburgs Co-Trainer Thomas Dolak. Bremerhavens Torschütze Nino Kinder freut sich nicht nur über den 2. Sieg in Folge: „Wir haben endlich mal wieder ein sehr gutes Eishockeyspiel gespielt und nicht wie sonst in den ersten 10 Minuten geschlafen.“

Der EHC Red Bull München gibt beim 3:4 in Wolfsburg zwei Führungen her und muss nach 3 Siegen wieder eine Niederlage verkraften. Luis Schinko, der zu Beginn der Saison noch für München auflief und jetzt für Wolfsburg gegen München trifft, sieht eine gute Reaktion der Grizzlys nach der 0:6-Pleite in Straubing: „Man hat uns angesehen, dass wir was wiedergutmachen wollten.“

Iserlohn Roosters – Kölner Haie 1:3

Das Formtief der Roosters hält bei der 6. Niederlage in Folge an. Gegen die Haie mit Doppelpacker Gregor MacLeod hat Iserlohn außer dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:2 nichts entgegenzusetzen und bleibt Vorletzter. Die Haie fahren den 7. Sieg im 8. Spiel ein, sind Dritter.

Die Emotionen kochen über! Kölns Juhani Tyrväinen und Iserlohns Colin Ugbekile verhaken sich mit ihren Schlägern und lassen anschließend die Fäuste fliegen. Beim Schlichtversuch gerät sogar das Schiedsrichtergespann zwischen die Fronten und wird im Eifer des Gefechts geschubst.

Taro Jentzsch, Spieler Iserlohn Roosters: „Wir haben wieder zu wenig Tore geschossen, ganz einfach. Seit 10 Spielen schießen wir nur ein oder zwei Tore pro Spiel. So gewinnst du in der Liga auf jeden Fall kein Spiel. Defensiv sind wir gut, aber offensiv fehlt einiges.“

Parker Tuomie, Spieler Kölner Haie: „Wir haben super ins Spiel gefunden. Wir haben mit sehr viel Energie gespielt. Es ist superschwierig, gegen Iserlohn zu spielen. Sie verteidigen sehr hart.“

… über seinen Goalie Janne Juvonen: „Der ist brutal. Ich kann mich noch an ihn erinnern, als er in Amri gespielt hat. Da habe ich mir schon gedacht: Wahnsinns-Torwart. Dass er jetzt bei uns ist, ist natürlich schön.“





Iserlohn Roosters – Kölner Haie (28.10.2025)

Augsburger Panther – Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:5

Augsburg verpasst den 8. Sieg in Folge und damit auch seinen DEL-Rekord. Gegen Bremerhaven ist die bislang beste Offensive von Beginn an unterlegen, die Hausherren kommen auch durch 2 Treffer im Schlussdrittel nicht mehr an die Pinguins heran. Für Bremerhaven ist es der 2. Sieg in Folge.

Stille auf den Rängen des Curt-Frenzel-Stadions: Im 1. Drittel stellen die Fans aufgrund eines medizinischen Notfalls zwischenzeitlich ihren Support ein. Unter aufmunterndem Applaus wird die betroffene Person von Sanitätern abtransportiert und die Fans nehmen ihren Gesang wieder auf.

Tosender Applaus – tolle Geste: Bei einer Spielunterbrechung wird das 102-jährige Augsburger Ehrenmitglied Ernst Baumgartner auf dem Videowürfel eingeblendet. Neben dem tosenden Applaus der Fans klappern auch die Spieler beider Mannschaften anerkennend mit ihren Schlägern auf dem Eis und an der Bande. Der wohl älteste Zuschauer in der Halle antwortet mit einem Lächeln und winkt.

Thomas Dolak, Co-Trainer Augsburger Panther: „Bremerhaven hat besser ins Spiel gefunden und ein sehr viel besseres 1. Drittel gespielt. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir angekommen sind. Im 2. Drittel haben wir uns gefangen, sind besser Schlittschuh gelaufen und haben die Intensität angenommen. Wir haben uns auch Chancen herausgespielt, haben es aber nicht geschafft, das Ding ins Netz zu kriegen. Im 3. Drittel haben wir Druck gemacht und Bremerhaven hat uns dann schlau ausgekontert.“

Nino Kinder, Torschütze Bremerhaven: „Wir haben sehr gut gespielt, außer die ersten 10 Minuten im 3. Drittel. Da haben wir Augsburg ins Spiel kommen lassen. Mit der Stimmung, den Fans und dem Augsburger Selbstvertrauen hätte es nochmal gefährlich werden können. Wir haben endlich mal wieder ein sehr gutes Eishockeyspiel gespielt und nicht wie sonst, in den ersten 10 Minuten geschlafen. Das tut unserem Selbstvertrauen gut, so kann es weitergehen.“

Grizzlys Wolfsburg – EHC Red Bull München 4:3

Die Grizzlys zeigen nach der 0:6-Pleite in Straubing eine Reaktion und fügen München nach 3 Siegen wieder eine Niederlage zu. Wolfsburgs Luis Schinko, der die Saison in München begonnen hatte und dann zu Wolfsburg gewechselt war, trifft zum 1:1. Der EHC gibt zwei Führungen in den beiden letzten Dritteln noch her.

Mike Stewart, Trainer Grizzlys Wolfsburg: „Es war kämpferisch. In der letzten Phase haben wir viele enge Spiele verloren, heute brauchten wir eine Antwort. Die Jungs waren motiviert, das war hart erarbeitet und verdient. Gegen München sind wir immer bereit zu kämpfen. Der Fokus war aber auf uns. Verletzte Spieler sind zurück in den Kader gekommen, das hat uns riesig geholfen. Wir konnten mit Tempo spielen und haben Druck ausgeübt. Das war das Rezept zum Erfolg.“

Luis Schinko, Torschütze Wolfsburg, über den Sieg gegen seinen Ex-Klub: „Wir haben als Mannschaft viel Aufwand reingesteckt. Gerade nach dem 0:1 haben wir guten Charakter gezeigt. Das zeichnet uns dieses Jahr aus. Das war eine Wiedergutmachung vom Spiel vom Sonntag. Wir haben von Minute 1 viel Energie reingesteckt. Man hat uns angesehen, dass wir was wiedergutmachen wollten.“

Yasin Ehliz, Spieler EHC Red Bull München: „Von Anfang an waren sie frischer. Das müssen wir analysieren. Wir wissen, dass wir nicht unsere beste Leistung gezeigt haben. Jetzt haben wir englische Wochen und es geht am Freitag gleich weiter. Das müssen wir abhaken.“

