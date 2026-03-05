Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt die einvernehmliche Trennung von DiDomenico bekannt

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta informiert, dass sich der Club und Chris DiDomenico nach einem vertieften und transparenten Austausch einvernehmlich mit sofortiger Wirkung getrennt haben.

Die Entscheidung ist Teil des strategischen Weges, den der Club in den letzten Wochen eingeschlagen hat. Dieser fokussiert sich auf eine weiss-blaue sportliche DNA mit dem Ziel, eine geschlossene Mannschaft zu festigen und ein sportliches System zu strukturieren, das zunehmend effizient ist und auf mittel- bis langfristiges Wachstum ausgerichtet bleibt. Im Verlauf der Gespräche zeigte sich eine unterschiedliche Auffassung hinsichtlich der operativen Prioritäten im kurzfristigen Bereich. In einem Umfeld, das eine vollständige Übereinstimmung der Zielsetzungen erfordert, hielten es beide Parteien daher für richtig, eine einvernehmliche Trennung zu vollziehen.

Der Hockey Club Ambrì-Piotta dankt DiDomenico für die zugunsten des Clubs geleistete Arbeit und wünscht ihm für seine berufliche wie auch persönliche Zukunft alles Gute.

Der Club setzt den eingeschlagenen Weg entschlossen fort, mit dem Ziel, solide Grundlagen, eine klare Identität und sportliche Kontinuität im Hinblick auf die kommenden Saisons aufzubauen.