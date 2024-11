Der HEV kommt beim Spitzenreiter unter die RÃ¤der!

Herne. (PM HEV) Nichts zu holen war für den Herner Eissportverein bei den Hannover Scorpions. Beim Tabellenführer unterlagen die Miners mit 1:7 (0:5/0:2/1:0) und...

Beim Tabellenführer unterlagen die Miners mit 1:7 (0:5/0:2/1:0) und bleiben damit auswärts weiterhin ohne Punktgewinn. Die Partie war dabei schon nach dem ersten Drittel entschieden.

Im Vergleich zur 0:2-Heimniederlage musste der HEV in Mellendorf auf die beiden Förderlizenzspieler Bennet Otten und Jesper Müllejans verzichten. Ansonsten hatte Dirk Schmitz den selben Kader zur Verfügung. Das Tor hütete von Beginn an David Miserotti-Böttcher, der von seinen Vorderleuten jedoch komplett im Stich gelassen wurde und bereits nach 12 Minuten sein Gehäuse verließ und von Finn Becker ersetzt wurde.

Bis dahin hatte er sich bereits fünf Gegentreffer gefangen, an denen er allesamt schuldlos war. Die Scorpions ließen es vor 1401 Zuschauern danach etwas ruhiger angehen und erlaubten auch dem HEV einige Abschlüsse.

Lennart Schmitz brachte schließlich sein Team auf die Anzeigetafel und verhinderte mit dem Ehrentreffer zumindest, dass die neunte Herner Auswärtsniederlage auch zur höchsten der Saison wurde. Dirk Schmitz blieb nur ein ernüchterndes Fazit: „Wir wollten so lange wie möglich im Spiel bleiben und haben dabei kläglich versagt.“

Am kommenden Wochenende ist der Herner EV am Freitag auswärts gefordert. Dann geht es um „kleinen Derby“ zum EV Duisburg. Bully an der Wedau ist um 19.30 Uhr. Am Sonntagabend stellen sich erstmals in dieser Saison die TecArt Black Dragons in der Hannibal-Arena vor. Los geht es um 18.30 Uhr.

Tore:

1:0 01:24 Kirsch (Reinig/Knackstedt) – PP1

2:0 03:23 Knackstedt (Klöpper/Götz)

3:0 10:34 M. Knaub (Trattner/V. Knaub)

4:0 11:24 Knackstedt (Veber/Klöpper)

5:0 12:16 Kirsch (Wruck/Heinrich)

6:0 25:58 V. Knaub (McPherson/Aquin)

7:0 38:16 Cameron (Knackstedt/Wruck) – PP1

7:1 40:42 Schmitz (Eriksson/Ahoniemi)

Strafen: 4-8

Zuschauer: 1401

