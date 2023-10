Der HEV holt aus zwei AuswÃ¤rtsspielen drei Punkte!

Artikel anhören Herne. (PM HEV) Der Herner EV hat das einzige Wochenende mit zwei Auswärtsspielen in der Oberliga Nord-Saison 2023/2024 mit drei Punkten beendet....

Herne. (PM HEV) Der Herner EV hat das einzige Wochenende mit zwei Auswärtsspielen in der Oberliga Nord-Saison 2023/2024 mit drei Punkten beendet.

Bei den Tilburg Trappers gab es am Freitag eine 3:6-Niederlage. Beim Herforder EV setzten sich die Miners mit 10:4 durch.

Dabei musste der HEV komplett auf die verletzten Akteure Tim Lucca Krüger und Lion Stange verzichten. Beide Spieler sind verletzt, könnten möglicherweise am kommenden Wochenende wieder ein Thema sein. Definitiv wieder an Bord ist dann Erik Keresztury. Der Stürmer hat dann seine Sperre von vier Spielen abgesessen und steht gegen Duisburg wieder zur Verfügung.

In den Niederlanden begannen die Herner sehr ordentlich und waren in den ersten 20 Minuten absolut ebenbürtig. Einzig Oberliga Topscorer Branden Gracel konnte Finn Becker im Tor überwinden. In zweiten Abschnitt erhöhte Tilburg dann mit einem Doppelschlag innerhalb von 15 Sekunden auf 3:0 und als Jay Huisman den vierten Treffer nachlegte, war die Partie entschieden. Jan Dalecky brachte den HEV in Unterzahl zwar auf die Anzeigetafel, doch in die Nähe eines Punktgewinns kamen die Herner an diesem Abend nicht mehr. „In den ersten 20 Minuten waren wir wach. Dann hat Tilburg mehr Druck gemacht, und wir haben zu viele Strafen bekommen. Im letzten Drittel haben wir noch mal alles versucht, aber Tilburg war heute einfach besser als wir. Unser Kader ist nicht so breit aufgestellt, um mehrere Ausfälle zu verkraften“, so das Fazit von Tobias Stolikowski.

Am Sonntagabend lief es in Herford dann deutlich besser. Dabei stand den Grün-Weiß-Roten nur ein Torhüter zur Verfügung, denn Finn Becker musste kurzfristig beim DEL-Team der Iserlohn Roosters einspringen und kam bei der Niederlage in Nürnberg auch zum Einsatz. Oto Jeschke machte seine Sache jedoch erneut sehr gut und sorgte im zweiten Drittel dafür, dass sein Team einen relativ ruhigen Abend verleben durfte. „Oto Jeschke hat super gehalten. Wenn du Pech hast, steht es nach dem zweiten Drittel auf einmal 4:4 oder 5:5.“

Juuso Rajala war mit drei Treffern der Spieler des Spiels, Dennis Swinnen und Jan Dalecky erzielten zwei Tore. Maximilian Braun und Matteo Stöhr steuerten die beiden weiteren Treffer hinzu. Nils Liesegang war an vier Treffer beteiligt und liegt in der Topscorer-Liste der Oberliga Nord derzeit auf dem zweiten Rang hinter Tilburgs Branden Gracel. „Es war immer noch nicht über 60 Minuten alles gut. Im zweiten Drittel sind wir in zu viele Konter gelaufen“, ordnete Tobias Stolikowski den deutlichen Sieg in Ostwestfalen realistisch ein.

Am kommenden Freitag geht es mit dem „kleinen Ruhrpott-Derby“ gegen den EV Duisburg weiter. Diese Partie steht dabei im Zeichen der DKMS-Typisierungsaktion für die kleine Hailey, die dringend eine Stammzellenspenderin oder einem Stammzellenspender sucht. Zwischen 18-20 Uhr können sich alle Eishockeyfans vor der Hannibal-Arena typisieren lassen.

