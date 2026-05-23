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Der HEV besetzt die dritte Kontingentstelle – Tommy Munichiello bleibt den Miners erhalten!

23. Mai 20261 Mins read12
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Tommy Munichiello - © Will Journiette, Roanoke Rail Yard Dawgs
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Herne. (PM HEV) Mit dem US-Amerikaner Tommy Munichiello können die Miners die letzte Vertragsverlängerung aus dem Kader der vergangenen Saison bekanntgeben.

Der Stürmer wird weiterhin mit der Rückennummer 48 für den HEV auflaufen.

Munichiellos Start in die Saison sticht dabei besonders hervor: Mit mindestens einem Punkt in jedem seiner ersten 18 Spiele sowie 16 Toren in den ersten Monaten der Oberliga-Nord-Saison wusste der Außenstürmer früh zu überzeugen. Auch im weiteren Verlauf bewies Munichiello regelmäßig seine offensiven Qualitäten und erzielte mehrere entscheidende Treffer für die Miners. Mit sieben Game-Winning-Goals belegt der in Weymouth geborene Stürmer einen Spitzenplatz in dieser Statistik. Auch in der Torjägerliste erreichte er eine hohe Platzierung: Gemeinsam mit Kobe Roth aus Tilburg belegte er Rang acht und erzielte insgesamt 27 Tore für die Miners. Darüber hinaus bereitete Munichiello 33 weitere Treffer vor und überzeugte insgesamt mit 60 Punkten in 50 Spielen auf ganzer Linie.

Nick Ford und Tommy Munichiello waren in der abgelaufenen Saison die einzigen beiden Spieler im Kader der Miners, die jedes einzelne Spiel absolviert haben. Dadurch mussten die beiden US-Amerikaner eine große Last tragen. Das soll sich laut HEV-Coach Lenny Soccio in der kommenden Saison ändern: „Tommy spielt hart, ist sehr torgefährlich und vor allem auch schlittschuhläuferisch stark. In der letzten Saison haben Tommy und Nick bereits gezeigt, dass sie gemeinsam Tore schießen können und das werden die beiden auch in der nächsten Saison wieder tun. Allerdings wollen wir sie etwas entlasten und die Verantwortung auf mehrere Schultern in anderen Reihen verteilen.“

Bauer Neudecker, der bereits als Neuzugang in Herne vorgestellt wurde, spielte in den USA schon gemeinsam mit Munichiello. Die beiden Freunde werden nun am Gysenberg erneut zusammenspielen.

Aktueller Kader

Sturm:
Nick Ford, Bauer Neudecker, Christian Kretschmann, Dennis Palka, Marc Hofmann, Matteo Stöhr, Sofiene Bräuner und Tommy Munichiello

Verteidigung:
Justus Meyl, Raik Rennert, Vincent Grunewald und Christian Obu

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