Der Herner EV verpflichtet Elvijs Biezais!

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein hat die noch offene dritte Kontingentstelle mit Elvijs Biezais besetzt.

Der 31-jährige Lette ist ab sofort für die Miners spielberechtigt und wird am Freitagabend in Hamburg seine Premiere für Grün-Weiß-Rot feiern.

Mit dieser Verpflichtung reagieren die Verantwortlichen auf den guten Saisonstart der jungen HEV-Mannschaft. „Natürlich achten wir weiter sehr auf unsere Finanzen, aber es ist uns genauso wichtig, dass wir gutes Eishockey bieten und auf Playoff-Kurs bleiben. Wir hatten nun die Möglichkeit, unser Team im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten, weiter zu verstärken. Diese Chance haben wir genutzt“, erklärt Geschäftsführer Jürgen Schubert die Hintergründe der Verpflichtung von Elvijs Biezais.

Biezais löste am Montagmittag seinen bestehenden Vertrag bei den Hannover Indians auf und stand erstmals am Mittwochmorgen auf Herner Eis. Aus diesem Grund warteten die Verantwortlichen auch mit der Bekanntgabe der Neuverpflichtung. „Ich wollte die Mannschaft zuerst darüber informieren, ehe wir mit der Information an die Öffentlichkeit gehen“, erklärt Danny Albrecht.

Der Lette passe dabei absolut zur neuen Ausrichtung der Miners: „Ich habe ihn als sehr ehrgeizigen und hart arbeitenden Spieler kennengelernt, der oft Extraschichten einlegt und eine hohe Qualität im Abschluss hat. Ich freue mich sehr, dass wir durch seine Verpflichtung in der Offensive noch schwerer auszurechnen sind und die Last des Toreschießens auf noch mehr Schultern verteilen können“, so der HEV-Coach weiter. Elvijs Biezais wird beim Herner EV das Trikot mit der Rückennummer 70 tragen.