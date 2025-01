Der Herner EV verpflichtet Brendan Harrogate!

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein hat auf den Abgang von Samuel Eriksson reagiert und einen neuen Kontingentspieler verpflichtet.

Brendan Harrogate schließt sich ab sofort den Miners an. Der 26-jährige Kanadier hat zuletzt drei Spielzeiten lang für die Evansville Thunderbolts in der US-amerikanischen SPHL gespielt.

„Wir wollen mit ihm die Chance nutzen, um einen Import-Spieler mit Perspektive zu testen. Wir wollen schauen, ob wir ihn auch für die nächste Saison gebrauchen können. Er hat nun die Möglichkeit, sich in Herne zu beweisen“, sagt Björn Muthmann zum Center, der bereits über etwas Deutschland-Erfahrung verfügt. In der Saison 2021/22 spielte er 12 Mal für den ESC Kempten und kam dort auf sieben Treffer und 14 Assists. Bei den Evansville Thunderbolts gehörte Harrogate in den letzten drei Jahren immer zu den Topscorern. In dieser Saison führte er die interne Wertung sogar an.

Brendan Harrogate wird am Samstagmorgen in Deutschland erwartet, so dass er für das Spiel am Sonntag, bei den KSW IceFighters Leipzig, bereits eine Option sein sollte. Der 26-jährige Rechtsschütze erhält am Gysenberg das Trikot mit der Rückennummer 61. „Er brennt auf diese Aufgabe, möchte sich in Deutschland für einen neuen Vertrag beweisen und die gebotene Chance nutzen. Die Rahmenbedingungen passen für uns, die Rahmenbedingungen passen für ihn. Ich bin mir sicher, dass er uns weiterhelfen wird“, sagt Dirk Schmitz.

