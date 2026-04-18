Der Herner EV verlängert mit Vincent Grunewald!

Herne. (PM HEV) Mit der Vertragsverlängerung von Vincent Grunewald kann der HEV eine weitere Verlängerung für die kommende Spielzeit bekanntgeben.

Der Verteidiger geht somit in seine zweite Saison am Gysenberg.

Nachdem der 21-jährige zu Beginn der abgelaufenen Saison noch per Förderlizenz aus Bad Nauheim für die Miners auflief, verpflichteten die Gysenberger den talentierten Defensivmann im September 2025 fest.

Der junge Verteidiger verbrachte einige Jahre im Top-Nachwuchsprogramm der Kölner Junghaie und konnte in dieser Zeit auch zehn Spiele für die U16 und U18 der deutschen Nationalmannschaft absolvieren. In Bad Nauheim sollte der gebürtige Lauterbacher 2024/25 dann seine ersten Schritte im Profibereich machen, eine Verletzung setzte ihn jedoch lange außer Gefecht, weshalb Grunewald nur auf zwei Einsätze in der Saison 2024/25 kam.

In Herne konnte er in der abgelaufenen Saison dann seine ersten wichtigen Erfahrungen als Profi machen, bei denen er nicht nur im Fünf-gegen-Fünf, sondern auch in Unter- und Überzahl viel Eiszeit bekam.

Grunewald überzeugte die Verantwortlichen mit seiner Leistung, weshalb sein Vertrag bereits früh verlängert wurde. In seiner zweiten Saison am Gysenberg soll der Verteidiger nun seinen nächsten Entwicklungsschritt machen.

Kader aktuell:

Nick Ford, Dennis Palka, Marc Hofmann, Matteo Stöhr, Justus Meyl, Raik Rennert, Vincent Grunewald