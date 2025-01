Der Herner EV unterliegt im Derby gegen Essen nach VerlÃ¤ngerung!

Herne. (PM HEV) Erneut gut gespielt, erneut einen Punkt erarbeitet, aber erneut nicht komplett belohnt.

So lässt sich das Derby des Herner Eissportvereins gegen die ESC Wohnbau Moskitos Essen zusammenfassen. Die Gäste vom Westbahnhof setzten sich mit 3:2 nach Verlängerung durch. „Herne hätte den Sieg verdient“, gab auch Moskitos-Coach Danny Albrecht nach dem Spiel zu.

Die Miners mussten dabei auf den erkrankten Kai Zernikel verzichten. Marian Bauer stand aus Iserlohn zur Verfügung. Matteo Stöhr und Nicklas Müller waren ebenfalls wieder dabei. Herne begann sehr offensiv, verpasste es im ersten Abschnitt jedoch die sich bietenden Torchancen zu nutzen. Einzig Dennis Swinnen traf bei doppelter Überzahl zur Pausenführung. „Das war sicher eines der schlechtesten Drittel der Saison“, so der Gäste-Coach.

Im zweiten Abschnitt kamen die Moskitos dann besser ins Spiel. Erst verwertete Elvijs Biezais einen Abpraller von der Bande zum Ausgleich, dann war es Lukas Valasek, der einen Fehler im Herner Spielaufbau zur 1:2-Führung ausnutzte. Doch der HEV kam zurück. Auch Essen leistete sich einen Fehler in der Defensive, den diesmal Valentin Pfeifer zum 2:2 ummünzen konnte. „Im zweiten Abschnitt waren die Moskitos aber etwas stärker als wir“, sagte auch HEV-Coach Dirk Schmitz.

Im Schlussdrittel entwickelte sich dann eine Partie auf kompletter Augenhöhe. Beide Teams waren darauf bedacht in der eigenen Defensive keine Fehler mehr zu machen. Die größeren Möglichkeiten hatte war der HEV, doch immer wieder war der starke Justus Roth im ESC-Gehäuse Endstation.

In der fälligen Overtime hatten dann die Gäste das bessere Ende für sich. 19 Sekunden waren gespielt, als sich Elvijs Biezais an der Bande die Scheibe erarbeitet und mit einem großartigen Pass Leon Fern bediente. Der mitgelaufene Abwehrspieler netzte zum 2:3 ein und sorgte für den Zusatzpunkt der Moskitos. „Das war nicht verdient heute“, sagte Danny Albrecht nach dem Spiel

Am Sonntagabend nimmt der HEV die kurze Anreise nach Hamm auf sich. Bully bei den Eisbären im Maximilianpark ist dann um 18.30 Uhr. „Wir werden weiter kämpfen und weiter hart arbeiten“, bleibt Dirk Schmitz optimistisch.

Tore:

1:0 14:01 Swinnen (Snetsinger/Acker) – PP2

1:1 25:59 Biezais (Fern/Zolmanis)

1:2 33:31 Valasek (Otten)

2:2 36:28 Pfeifer (Swinnen)

2:3 60:19 Fern (Biezais/Zolmains)

Strafen: 4-8

Zuschauer: 3074

