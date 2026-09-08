Der HCL startet gut in die Vorbereitungsspiele

Landsberg. (PM HCL) Am vergangenen Freitag startete der HC Landsberg mit einer Serie von Saisonvorbereitungsspielen.

Zu Gast im Landsberger Eisstadion war der Oberligist EV Lindau. Trotz des schönen Sommertages sahen erstaunliche 722 Zuschauer ein schnelles und von beiden Seiten recht körperbetontes Eishockeyspiel zweier ausgeglichener Mannschaften.

Auf Seiten der Landsberger fehlten der beruflich verhinderte Christopher Kasten sowie Luca Kinzel und Maximilian Hermann. Nach einem etwas nervösen Beginn kamen die Landsberger immer besser ins Spiel und erarbeiteten sich einige gute Chancen, unter anderem durch Jonas Huber und Mika Reuter. Zunächst konnten sie daraus jedoch kein Kapital schlagen.

Neuzugang Egils Kalns machte es in der siebten Minute dann besser: Er verwandelte einen Alleingang unhaltbar für den Gästetorwart. In der Schlussminute des ersten Drittels konnte Lindau durch den belgischen Nationalspieler Sam Verelst jedoch noch zum 1:1 ausgleichen.

Im zweiten Drittel ging es Schlag auf Schlag. Zunächst erhöhte Frantisek Wagner in der 22. Spielminute auf 2:1 für die Gastgeber. Nur eine Minute später konnte Corvin Wucher jedoch erneut ausgleichen. Noch in derselben Spielminute brachte Egils Kalns die Landsberger mit seinem zweiten Treffer wieder in Führung.

In der Folge entwickelte sich ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Eine davon nutzte Rocco Andreacchi zum 3:3-Ausgleich. Im letzten Drittel hatte der HCL über weite Strecken sogar ein leichtes Übergewicht. Trotzdem war es Lindau, das zwei Minuten vor dem Ende durch Grando erstmals in Führung ging. In der letzten Spielminute war es erneut Frantisek Wagner, der den viel umjubelten Ausgleichstreffer erzielen konnte. Die anschließende Verlängerung blieb torlos.

Im abschließenden Penaltyschießen konnte lediglich Andreas Farny den stark haltenden Landsberger Torwart Moritz Borst überwinden. Somit gingen die Gäste am Ende zwar glücklich, aber nicht unverdient als Sieger vom Eis.

Trainer Robert Linke: „Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich von meiner Mannschaft gesehen habe. Wir hatten uns vor dem Spiel vorgenommen, dass jeder für den anderen kämpft, ein hohes Maß an Laufbereitschaft zeigt und im eigenen Drittel konzentriert und strukturiert verteidigt. Das ist uns gut gelungen. Das Spiel war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Wir wollen in den nächsten Wochen intensiv an unserem System und den Grundlagen für eine erfolgreiche Saison arbeiten. Der Start ist uns jedoch wirklich gut gelungen.“

Sommerfest mit Mannschaftspräsentation

Inzwischen schon traditionell starten die Riverkings mit dem Sommerfest samt der Präsentation der Nachwuchsmannschaften, der Eiskunstlaufabteilung und der ersten Mannschaft in die kommende Saison.

Das diesjährige Sommerfest findet am Samstag, den 12. September, von 14:00 Uhr bis 21:30 Uhr auf dem Vorplatz des Eisstadions statt. Bei schlechtem Wetter wird in die Wandelhalle ausgewichen.

Nachdem die Mannschaft bereits eine Woche zuvor ihr erstes Vorbereitungsspiel zu Hause gegen Lindau bestritten hat, gibt es beim Sommerfest noch einmal die Möglichkeit, mit den Spielern ins Gespräch zu kommen und interessante Informationen rund um die Saison und die erste Mannschaft zu erhalten.

Parallel zum Sommerfest findet in der Eishalle das Saisonvorbereitungsturnier der U20-Mannschaft statt. Zu den Gästen zählt unter anderem die Nachwuchsmannschaft des tschechischen Topklubs Kadaň, bei dem einst auch der Landsberger Stürmer Frantisek Wagner das Eishockeyspielen erlernt hat.

Während der gesamten Veranstaltung stehen für die Fans warme und kalte Speisen, Getränke sowie weitere Leckereien bereit. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und weitere Möglichkeiten, sich die Zeit angenehm und lustig zu vertreiben.

Erwachsene haben die Möglichkeit, Fanartikel zu erwerben, Dauerkarten zu kaufen und natürlich auch die Spiele des Turniers in der Eishalle zu verfolgen. Der Eintritt ist selbstverständlich frei.

Der HC Landsberg freut sich auf viele Vereinsmitglieder, Fans, Eltern und alle Landsberger, die gerne gemeinsam mit uns in die kommende Eiszeit starten wollen.

535 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht