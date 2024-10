Der HCB SÃ¼dtirol Alperia reist fÃ¼r das einzige Spiel des Wochenendes nach Ljubljana

Bozen. (PM HCB) Am vierten Wochenende der ICE Hockey League ist der HCB Südtirol Alperia heute nach Slowenien aufgebrochen: Morgen um 19:15 Uhr treffen...

Bozen. (PM HCB) Am vierten Wochenende der ICE Hockey League ist der HCB Südtirol Alperia heute nach Slowenien aufgebrochen: Morgen um 19:15 Uhr treffen die Foxes auf Olimpija Ljubljana in ihrem einzigen Spiel der Woche (am Sonntag hat die Mannschaft spielfrei).

Frank und seine Teamkollegen stehen derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz und haben in sechs Spielen 15 Punkte gesammelt, wobei sie nur Punkte im „Großen Klassiker“ gegen Asiago liegen ließen. Nach dieser Niederlage reagierte das Bozner Team entschlossen und holte einen Sieg auf einer schwierigen Eisfläche wie der von Fehervar.

Das Duell gegen die Slowenen wird ein Leckerbissen für Eishockeyfans. Olimpija hat sich im Sommer dank neuer Investitionen erheblich verstärkt. Der Saisonstart hat die Wettbewerbsfähigkeit der „Drachen“ bewiesen, die nur einen Punkt hinter den Foxes liegen und bisher fünf Siege (einen nach regulärer Spielzeit) und nur eine Niederlage, in Innsbruck, eingefahren haben.

Olimpija hat viele „einheimische“ Spieler zurück ins Team geholt, darunter Robert Sabolic, Blaz Tomazevic und Blaz Gregorc. Das Team setzt weiterhin auf slowenische Talente, wobei Jan Cosic (1 Tor und 4 Assists) und Nik Simsic (3 Tore und 1 Assist) besonders hervorstechen. Trainer Antti Karhula setzt auf sechs Importspieler: die ehemaligen HC Pustertal-Verteidiger Wyatt Ege und Arvin Atwal sowie die kanadischen Stürmer Alexandre Lavoie und Kale Kerbashian. Hinzu kommen der bestätigte Lette Maris Bicevskis (bereits zwei Tore) und der tschechische Torhüter Lukas Horak, der bisher eine Fangquote von 93,1% aufweist.

Das Eis in der slowenischen Hauptstadt war für die Foxes schon immer schwierig: Seit der Rückkehr von Olimpija in die ICEHL konnte Bozen nur zwei von fünf Spielen in der Hala Tivoli gewinnen (eines davon in der Overtime). Daher muss Bozen in Bestform antreten, um Punkte zu holen. Die Weiß-Roten haben derzeit die beste Abwehr der Liga (12 Gegentore, wie Graz und Ljubljana, wobei acht davon in einem einzigen Spiel fielen) und den besten Torhüter: Sam Harvey glänzt bisher mit einer Fangquote von 94,3% und drei Shutouts in fünf Spielen.

Trainer Glen Hanlon und Assistenztrainer Fabio Armani können auf den gesamten Kader zurückgreifen, mit Ausnahme der verletzten Mike Halmo und Enrico Miglioranzi. Pascal Brunner ist in Südtirol geblieben, um mit dem AlpsHL-Farmteam Meran zu spielen, das heute Abend zu Hause gegen Gröden antritt.

Das Spiel zwischen Olimpija und Bozen wird live auf https://live.ice.hockey gestreamt.