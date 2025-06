Der HCAP verpflichtet 4 junge Talente AmbrÃ¬, 25. Juni 2025

Ambri. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung von vier jungen Spielern bekannt zu geben.

Torhüter Nassim Jaafri-Hayani hat einen Vertrag für eine Saison mit einer clubseitigen Option für ein weiteres Jahr unterzeichnet. Der Jahrgang 2005 stammt aus dem Nachwuchs des Genève-Servette HC und gab in der vergangenen Saison sein Debüt in der National League, wobei er zwei Einsätze verzeichnete.

Luc Bachmann, Verteidiger des Jahrgangs 2005, hat einen Zweijahresvertrag mit einer Option zugunsten des Clubs für eine weitere Saison unterschrieben. In der vergangenen Saison absolvierte Bachmann 46 Spiele für die U20-Elit des EV Zug (6 Tore, 20 Assists) sowie 4 Einsätze in der National League.

Cyril Pont hat einen Vertrag mit den Biancoblù für die kommende Saison unterschrieben, ebenfalls mit einer Option zugunsten des Clubs für ein weiteres Jahr. Der Stürmer des Jahrgangs 2004, der im Nachwuchs des HC Sierre und Lausanne HC ausgebildet wurde, spielte in der vergangenen Saison 19 Partien für die Minnesota Mallards in der North American Hockey League (4 Punkte).

Abschließend gibt der Club die Verpflichtung von Stürmer Tommaso Madaschi für eine Saison mit clubseitiger Option auf ein weiteres Jahr bekannt. Der Jahrgang 2005 stammt aus dem Nachwuchs des EHC Biel und erzielte in der vergangenen Spielzeit 38 Punkte in 46 Spielen mit dem U20-Elit-Team der Seeländer sowie 25 Einsätze für den EHC Olten in der Swiss League.

Der Leventiner Club heißt Nassim, Luc, Cyril und Tommaso herzlich willkommen.

