Der HCAP trennt sich von Jesse Zgraggen

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta teilt mit, dass die Zusammenarbeit mit dem Verteidiger Jesse Zgraggen nicht fortgesetzt wird.

Wie bereits bei den in den vergangenen Wochen kommunizierten Transferbewegungen steht auch dieser Schritt im Einklang mit der Strategie des Clubs, die im Zusammenhang mit dem Amtsantritt des neuen Sportdirektors Lars Weibel vorgestellt wurde.

Im Rahmen der Vision als Ausbildungsclub verfolgt die kommende Konsolidierungssaison das klare Ziel, jungen Spielern – insbesondere aus dem Tessin oder aus dem eigenen Nachwuchs – mehr Eiszeit zu geben und ihre Entwicklung zu fördern. Mit sieben Schweizer Verteidigern unter Vertrag für die Saison 2026/2027 gilt das Kader auf dieser Position als vollständig.

Der HCAP bedankt sich bei Jesse für seinen Einsatz und die Professionalität, die er während seiner sechs Saisons im weiss-blauen Trikot gezeigt hat, und wünscht ihm für seine sportliche Zukunft viel Erfolg.