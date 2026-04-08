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Der HC Sierre ist Schweizer Meister 2026 in der Sky Swiss League!

8. April 20262 Mins read94
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Zürich. (PM Swiss Icehockey) Der Qualifikationssieger HC Sierre unterstrich auch im Playoff-Finale eindrücklich seine Qualität und Offensivstärke.

Mit 4:1 Siegen in der Finalserie setzten sich die Walliser gegen den HC La Chaux-de-Fonds durch. Da der HCC als letztes aufstiegsberechtigtes Team ausschied, entfällt die Ligaqualifikation gegen den Playout-Finalverlierer HC Ajoie.

Die Mannschaft von Head Coach Chris McSorley dominierte die Playoffs: Sowohl im Viertelfinale gegen die GCK Lions, im Halbfinale gegen den EHC Olten als auch im Finale gegen den HC La Chaux-de-Fonds setzte sich Sierre jeweils mit 4:1 in der Serie durch. Damit gelang den Wallisern gegen die Neuenburger zugleich die erfolgreiche Revanche für die Finalniederlage im National Cup vor zwei Monaten.

Die Serie begann mit drei Heimsiegen, ehe den Wallisern am 4. April 2026 mit einem eindrücklichen 5:0-Auswärtstriumph das Break gelang, mit dem sie die Serie entscheidend auf ihre Seite zogen. Drei Tage später bestätigten sie diese Leistung in der heimischen Patinoire Graben, nutzten ihren ersten Matchpuck vor ausverkauftem Haus mit 3648 Fans und krönten sich mit einem 4:1-Sieg souverän zum Meister.

Das Prunkstück des Teams war die Offensive: Bereits in der Regular Season erzielte Sierre 235 Tore in 50 Spielen. In den Playoffs kamen weitere 64 Treffer hinzu. Überragender Akteur war Stürmer Samuel Asselin, der sowohl in der Qualifikation (86 Scorerpunkte) als auch in den Playoffs (24 Punkte) herausragte. Mit Remo Giovannini im Tor verfügte das Team ausserdem über einen starken Rückhalt, der im Schnitt lediglich 1.91 Gegentore pro Spiel kassierte. Auch defensiv überzeugte das Kollektiv in den Playoffs: In 53 Unterzahlsituationen mussten nur acht Gegentore hingenommen werden.

Die Finalserie stiess auch beim Publikum auf grosses Interesse: Insgesamt knapp 21’000 Zuschauer verfolgten die fünf Spiele in den beiden Stadien.

Nach dem Aufstieg in die Sky Swiss League in der Saison 2018/2019 und zuletzt fünf Viertelfinal-Outs gelingt dem HC Sierre nun erstmals der Gewinn des Meistertitels in der Sky Swiss League.

Trotz des Erfolgs wird es allerdings keine Ligaqualifikation geben, da Sierre über keine Aufstiegsbewilligung verfügt.

Die Final-Resultate in der Übersicht
• 7. April 2026: HC Sierre – HC La Chaux-de-Fonds 4:1
• 4. April 2026: HC La Chaux-de-Fonds – HC Sierre 0:5
• 2. April 2026: HC Sierre – HC La Chaux-de-Fonds 7:2
• 31. März 2026: HC La Chaux-de-Fonds – HC Sierre 5:4 n.V.
• 29. März 2026: HC Sierre – HC La Chaux-de-Fonds 6:3

Die Swiss Ice Hockey Federation gratuliert dem HC Sierre ganz herzlich zu dieser hervorragenden Saison und zum Gewinn der Meisterschaft 2025/2026 in der Sky Swiss League!

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