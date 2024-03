Der HC La Chaux-de-Fonds und die GCK Lions stehen im Final der Swiss League

Zürich. (PM Swiss Icehockey) Neben dem Favoriten HC La Chaux-de-Fonds qualifizierten sich gestern Abend auch die GCK Lions nach einer spektakulären Halbfinalserie fürs Finale,...

Zürich. (PM Swiss Icehockey) Neben dem Favoriten HC La Chaux-de-Fonds qualifizierten sich gestern Abend auch die GCK Lions nach einer spektakulären Halbfinalserie fürs Finale, das morgen Sonntag, 17. März 2024, mit einem Heimspiel für La Chaux-de-Fonds seinen Anfang nimmt.

Wie bereits im Viertelfinale gegen Winterthur reüssierte der HC La Chaux-de-Fonds, Tabellenleader nach der Regular Season und amtierender Schweizer Meister, auch im Halbfinale am Ende klar und gewann die Serie gegen den EHC Visp mit 4:0. Dreimal siegte das Team von Head Coach Louis Matte mit 3:1, im vierten Duell folgte ein 5:1-Triumph. Einen grossen Anteil an der Finalqualifikation hatte Torhüter Viktor Östlund, der in den neun Playoff-Partien lediglich 1.6 Tore pro Spiel hinnehmen musste.

In einem an Spannung kaum zu überbietenden Halbfinale entschieden die GCK Lions die Serie gegen den EHC Olten erst im siebten Spiel für sich. Obwohl die Junglöwen zunächst zweimal auswärts gewinnen konnten, schlugen die Oltner zurück, führten mit 3:2 und hatten sowohl auswärts als zuletzt vor eigenem Anhang die Gelegenheit, den Finaleinzug sicherzustellen. Die GCK Lions mobilisierten jedoch nochmals alle Kräfte, reüssierten in Küsnacht mit 3:1 und in einer torreichen «Belle» mit 5:4. Mann des gestrigen Spiels war GCK-Stürmer Joel Henry, der im dritten Drittel einen Hattrick erzielte und zwei seiner drei Tore innerhalb von elf Sekunden markierte.

Somit kommt es nicht zur Neuauflage des Finals von letzter Saison und der diesjährige Gegner von La Chaux-de-Fonds heisst GCK Lions. Weil keiner der beiden Finalisten eine Aufstiegsbewilligung besitzt, ist damit auch klar, dass in der National League kein Playout zwischen Ajoie und Kloten stattfindet und die beiden Teams auch in der kommenden Saison in der höchsten Schweizer Eishockeyliga vertreten sein werden.

Im Head-to-Head zwischen den beiden Finalisten haben die Neuenburger die Nase zwar vorn und konnten vier von fünf Partien gewinnen, trotzdem darf von einer hartumkämpften Finalserie ausgegangen werden.

Head-to-Head 2023/2024

• 25. Januar 2024: HC La Chaux-de-Fonds – GCK Lions 3:2

• 21. Dezember 2023: GCK Lions – HC La Chaux-de-Fonds 2:5

• 17. November 2023: HC La Chaux-de-Fonds – GCK Lions 3:4 n.P.

• 24. Oktober 2023: GCK Lions – HC La Chaux-de-Fonds 1:3

• 03. Oktober 2023: HC La Chaux-de-Fonds – GCK Lions 6:2

Alle Finalspiele werden auf swissleague.tv sowie Sky ausgestrahlt. Zudem ist das Playoff-Finale im Free-TV auf S1 zu sehen.