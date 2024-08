Der HC Bozen startet in die Saison â€“ Morgen beginnt das Trainingslager in Corvara

Bozen. (PM HCB) Der Countdown läuft. Ab morgen kehrt der HCB Südtirol Alperia auf das Eis zurück. Die „Foxes“, die in den letzten Wochen...

Bozen. (PM HCB) Der Countdown läuft. Ab morgen kehrt der HCB Südtirol Alperia auf das Eis zurück.

Die „Foxes“, die in den letzten Wochen das Trockentraining intensiviert haben, sind in Bozen angekommen und bereiten sich nach medizinischen Untersuchungen und Fitnesstests auf die Reise nach Corvara vor. Dort werden die Weiß-Roten traditionell bis zum 28. August das Trainingslager im Eisstadion durchführen und im Alpinen Dorf „Tempesti“ übernachten. Neben Eistrainingseinheiten stehen auch Trockentrainings unter der Leitung des Strength & Conditioning Coaches Daniel Peruzzo auf dem Programm. Der 39-Jährige, der nach einer langen Eishockeykarriere, in der er bei den Weiß-Roten aufgewachsen ist und zwischen 2003 und 2007 54 Spiele in der Serie A für die „Foxes“ bestritten hat, hat sich in den letzten 10 Jahren auf die athletische Vorbereitung spezialisiert und betreute den HC Eppan, bevor er in dieser Saison auch den HC Bozen betreut.

Am Samstag, den 24. August, findet in Corvara um 18:00 Uhr das erste Freundschaftsspiel gegen die Alps Hockey League-Mannschaft aus Cortina statt: Nach 11 Jahren treffen somit die beiden Mannschaften mit den meisten Meistertiteln in Italien im „Derby der Champions“ aufeinander. Tickets für das Spiel sind online auf https://www.midaticket.it/eventi/hockey-club-bolzano/ erhältlich und können auch am Tag des Spiels ab 2 Stunden vor Spielbeginn im Stadion gekauft werden. Im Stadion wird es auch einen Stand mit Foxes-Merchandising geben. Einheitsticket zu 14 € (ermäßigt 7 € für Kinder bis 15 Jahre und 1 € für Kinder bis 5 Jahre und Personen mit mindestens 75% Beeinträchtigung). Der Eintritt ist in den HCB BASE- und FULL-Abonnements enthalten.

Unter den Anweisungen von Trainer Glen Hanlon und Co-Trainer Fabio Armani werden alle Spieler im Kader (zwei Torhüter, sieben Verteidiger und vierzehn Stürmer) mit Ausnahme von Sam Harvey dabei sein: Der Torhüter, der von einem schweren familiären Verlust betroffen ist, wird sich der Gruppe nach dem Camp in Corvara anschließen. Zur Mannschaft stoßen vier junge Spieler: die Stürmer Daniel Gellon (2001, HC Meran) und Moritz Kaufmann (2002, Unterland Cavaliers), der Verteidiger Matteo Liprandi (2004, Unterland Cavaliers) und der Torhüter Rudy Rigoni (2002, HC Meran).

In den nächsten Tagen werden Informationen zum Ticketverkauf für den Südtirol Summer Classic und die Heimfreundschaftsspiele veröffentlicht. Die Abonnementkampagne läuft ebenfalls weiter: mehr als 900 Abos wurden bereits verkauft, besonders beliebt sind die für Jugendliche und Studenten bis 25 Jahre angebotenen Rabatte. (https://www.hcb.net/de/feel-the-passion-start-der-abo-kampagne/)

Das Programm der Eistrainings im Eisstadion von Corvara (Änderungen vorbehalten):

Dienstag, 20. August: 18:15-19:30

Mittwoch, 21. August: 11:00-12:30

Donnerstag, 22. August: 11:00-12:30 + 17:00-18:00

Freitag, 23. August: 11:00-12:30

Samstag, 24. August: 10:00-10:45 + Freundschaftsspiel HCB-Cortina um 18:00

Montag, 26. August: 11:00-12:30 + 17:00-18:15

Dienstag, 27. August: 11:00-12:30 + 18:00-19:15

Das detaillierte Programm der Preseason:

20.-28. August: Camp in Corvara

24. August, 18:00 Uhr – Eisstadion von Corvara

vs Hafro Cortina Hockey (AlpsHL)

30. August, 20:00 Uhr – Sparkasse Arena, Bozen (Südtirol Summer Classic)

vs Spisska Nova Ves (Slowakei)

1.September, Sparkasse Arena, Bozen (Südtirol Summer Classic)

Finale oder Spiel um Platz 3/4 vs HC Kosice (Slowakei) oder Asiago Hockey (ICEHL)

5. September, 20:00 Uhr – Sparkasse Arena, Bozen

vs HC TIWAG Innsbruck (ICEHL)

7. September, 20:00 Uhr – Meranarena, Meran (Hansjörg Brunner Memorial)

vs HC Meran Pircher (AlpsHL)

8. September, 14:00 Uhr – Meranarena, Meran (Hansjörg Brunner Memorial)

vs Augsburger Panther (DEL)

11. September, 19:15 Uhr – TIWAG Arena, Innsbruck

vs HC TIWAG Innsbruck (ICEHL)

14. September, 18:00 Uhr – Sparkasse Arena, Bozen (Alperia Cup)

vs HC Pustertal (ICEHL)