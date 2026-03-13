Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa win2 day Ice Hockey League HCB Südtirol Alperia Der HC Bozen gewinnt in der Hala Tivoli und gleicht die Serie aus
HCB Südtirol AlperiaHK SZ Olimpija

Der HC Bozen gewinnt in der Hala Tivoli und gleicht die Serie aus

13. März 20262 Mins read17
© Filip Barbalic
Bozen. (PM HCB) Die Viertelfinalserie zwischen dem HCB Südtirol Alperia und HK Olimpija Ljubljana ist wieder ausgeglichen: Die Foxes gewinnen in der Hala Tivoli mit 2:1 und stellen damit den Gleichstand in der Serie her.

Entscheidend war das Tor von Max Gildon im dritten Drittel sowie die Leistung von Sam Harvey: Der Torhüter der Weiß-Roten beendet den Abend mit beeindruckenden 43 Paraden und einer Fangquote von 97,7 %. Die Serie wechselt nun wieder in die Sparkasse Arena in Bozen, wo Spiel 3 am Samstag, den 14. März, um 19:45 Uhr stattfindet. Der Sieg garantiert zudem ein Spiel 5 in Bozen, das am Donnerstag, den 19. März (19:45 Uhr), ausgetragen wird. Die Tickets für beide Spiele werden morgen von 16:00 bis 18:00 Uhr im Vorverkauf an den Kassen erhältlich sein; jene für Spiel 5 sind online ab 12:00 Uhr verfügbar.

Der Spielbericht: Coach Shedden stellt dieselbe Aufstellung wie in Spiel 1 auf: Miglioranzi, Cairns und Marchetti sind aufgrund der Rotation nicht dabei, Brunner verstärkt Meran, und auch der verletzte Larcher fehlt.

Olimpija kann sofort im Powerplay agieren, kreiert jedoch wenig und wird vom Penalty Killing der Foxes neutralisiert. Danach versucht es Bozen: zunächst mit einem Rebound, den Gersich aufnimmt, aber das leere Tor verfehlt, und anschließend in Überzahl. Digiacinto hat zwei Chancen – zuerst wird er von Tokarski gestoppt, dann von einem nicht geahndeten Slashing. In der 14. Minute geht Olimpija in Führung: Ein Fehler von Samuelsson schenkt Boychuk die Scheibe, dessen Schuss im Winkel einschlägt.

Im zweiten Drittel hält Harvey Bozen im Spiel, zunächst bei einem Konter von Petan und dann bei einem von Meyer. Dazwischen fällt jedoch der Ausgleich der Weiß-Roten: In der 24. Minute passt Bradley von hinter dem Tor auf Schneider, der die Scheibe für McClure zum einfachen 1:1 auflegt. Die Teams spielen offen und lassen viele Räume zu: Bozen wirkt defensiv etwas unaufmerksam und wird erneut von seinem Torhüter gerettet. Auf der anderen Seite versucht es Misley, wird aber von einer starken Parade Tokarskis gestoppt. Die Foxes, die kurz nach dem Ausgleich ein Powerplay ungenutzt lassen, müssen sich in den letzten zwei Minuten des Drittels in Unterzahl verteidigen, schaffen es jedoch, das slowenische Special Team zu stoppen: 1:1 nach 40 Minuten.

Das dritte Drittel bleibt spannend, wobei Bozen eine Überzahlsituation nicht nutzt. Dasselbe gilt für Olimpija, das mit einem Mann mehr jedoch ganz nah an die Führung kommt: Meyers Schuss prallt an die Latte. In der 54. Minute fällt die spielentscheidende Szene: Schneider lässt die Scheibe zu Bradley durch, der sich dreht und einen wunderbaren Assist auf den heranstürmenden Gildon spielt – Führung für die Weiß-Roten. Von da an ziehen die Foxes die Defensive hoch und beschränken sich darauf, die slowenischen Angriffe abzuwehren. Coach Ben Cooper versucht es mit einem sechsten Feldspieler, doch Harvey ist überragend, und die weiß-rote Abwehr hält diesmal bis zur Schlusssirene.

HK Olimpija Ljubljana – HCB Südtirol Alperia 1 – 2 [1-0; 0-1; 0-1] – Serie: 1-1
Tore: 13:40 Zach Boychuk (1-0); 23:54 Brad McClure (1-1); 53:32 Max Gildon (1-2)
Torschüsse: 44-23
Strafminuten: 6-8
Schiedsrichter: Huber, Sternat / Durmis, Konc
Zuschauer: 3.765

