Der â€žGrande Classicoâ€œ und dann das AuswÃ¤rtsspiel in Ungarn â€“ Der HC Bozen auf dem Eis, um die Tabellenspitze zu verteidigen

Bozen. (PM HCB) Vier Spiele, vier Siege: 12 Punkte, 16 erzielte Tore und 4 Gegentore.

Der HCB Südtirol Alperia hätte sich keinen besseren Start in die ICE Hockey League erträumen können, aber die Weißroten wollen auf dem in den ersten beiden Spielwochenenden eingeschlagenen Weg weitermachen. Die Foxes haben in dieser kurzen Zeit bereits verschiedene Facetten ihrer Identität gezeigt: die dominante Seite gegen Linz und Pustertal, die Fähigkeit „leiden und gewinnen zu können“ gegen Vorarlberg und schließlich das typische „Auswärtsspiel“ – solide und aufmerksam – beim Sieg in Wien.

Eine Mannschaft, die mit allen vier Reihen getroffen hat (17 von 19 Spielern haben mindestens einen Punkt erzielt, 11 davon sogar mindestens ein Tor). Auch für das kommende Wochenende kann man auf den gesamten Kader zählen, mit Ausnahme der Langzeitverletzten Halmo und Miglioranzi. Im Tor wird es voraussichtlich weiterhin zu einem Wechsel zwischen Harvey und Vallini kommen: der Kanadier hat in drei Spielen bereits zwei Shutouts erzielt (97,7% Fangquote), der Bozner hingegen beendete das Spiel gegen die Pioneers mit 92,6% Fangquote.

Am Freitag, den 4. Oktober, um 20:30 Uhr empfängt Bozen die Migross Supermercati Asiago. Das erste „Grande Classico“ der Saison folgt auf das Freundschaftsspiel im Rahmen des Südtirol Summer Classic, als die „Stellati“ sich im Penaltyschießen durchsetzten. Die Gelb-Roten suchen noch nach ihrem ersten Sieg in der Liga und befinden sich aufgrund der vorübergehenden Unverfügbarkeit der Odegar-Halle auf einer langen Auswärtstour: Bisher haben Magnabosco und seine Teamkollegen, die zudem von einer langen Verletzungsliste betroffen sind, nur einen Punkt geholt – diesen im Penaltyschießen gegen Innsbruck. Trotz des schwierigen Starts konnte Matteo Gennaro hervorstechen: Der Stürmer hat bereits 4 Tore und 2 Assists erzielt. In den acht direkten Duellen seit Asiagos Einstieg in die ICEHL setzten sich die Weißroten siebenmal durch.

Die Tickets sind online unter https://www.midaticket.it/eventi/hockey-club-bolzano erhältlich. Der Vorverkauf im Stadion findet wie folgt statt:

– Donnerstag, 3. Oktober, von 16:00 bis 18:30 Uhr im Büro

– Freitag, 4. Oktober, von 13:00 bis 14:30 Uhr und ab 18:30 Uhr an den Kassen

Asiago-Fans, die ein Ticket erwerben möchten, können dies ausschließlich online unter den hier aufgeführten Bedingungen tun: https://www.hcb.net/de/wichtige-mitteilung-fuer-den-kartenkauf-der-begegnung-hcb-asiago-vom-4-oktober/

Am Sonntag, den 6. Oktober, um 16:00 Uhr, treten Frank & Co in Ungarn an, der Heimat von Hydro Fehervar AV19. Die Ungarn, die seit dieser Saison ihre Heimspiele in der brandneuen Alba Arena austragen, haben die Saison mit zwei Siegen (gegen Pustertal und den KAC) und zwei Niederlagen (gegen Vorarlberg und Salzburg) begonnen. An der Spitze der internen Scorerliste stehen ein Veteran, Janos Hari (2 Tore und 4 Assists), sowie ein neues Gesicht: der US-Amerikaner Chase Berger, der sich seinem neuen Publikum mit 3 Toren und 2 Assists vorgestellt hat. Das Spiel wird, ebenso wie das Heimspiel am Freitagabend, live auf https://live.ice.hockey übertragen.

Tabelle

Team GP PTS

1. HCB Südtirol Alperia 4 12

2. Moser Medical Graz99ers 4 12

3. EC KAC 6 12

4. Oimpija Ljubljana 4 11

5. EC Red Bull Salzburg 4 10

6. Hydro Fehervar AV19 4 6

7. spusu Vienna Capitals 5 6

8. HC TIWAG Innsbruck 4 5

9. Pioneers Vorarlberg 3 3

10. HC Pustertal 5 3

11. Steinbach Black Wings Linz 5 3

12. Migross Supermercati Asiago 4 1

13. EC iDM Wärmepumpen VSV 4 0