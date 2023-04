Der â€žGottvaterâ€œ geht â€“ fastâ€“ in den Ruhestand: â€žEs war an der Zeitâ€œ – Don Jackson hinterlÃ¤sst in MÃ¼nchen â€žganz groÃŸe Schlittschuhe, die gefÃ¼llt werden mÃ¼ssen!â€œ

Bonn. (PM MagentaSport) Don Jackson wurde in der DEL neun Mal Meister mit den Eisbären Berlin und dem EHC Red Bull München. Insgesamt coachte...

Bonn. (PM MagentaSport) Don Jackson wurde in der DEL neun Mal Meister mit den Eisbären Berlin und dem EHC Red Bull München.

Insgesamt coachte er in 1.072 Spielen in der DEL. Der 66-Jährige verkündete am Freitag, dass er seine Trainerkarriere beenden wird. In Zukunft wird er als Head of Coaches Development die Trainer des Red-Bull-Kosmos fördern und entwickeln.

Don Jackson im Gespräch mit MagentaSport über seine Entscheidung: „Es gibt zwei Gründe: Zum einen mein Alter, aber ich fühle mich wunderbar. Und zum anderen ist mir meine Familie sehr wichtig. Wir wollen dafür sorgen, dass unsere Enkel gut aufwachsen können und ich möchte daran teilhaben. Wir haben ein enges Verhältnis und werden dann viel Zeit miteinander verbringen.“

Auf die Frage nach der „Overtime“, da Jackson nach dem Sieg gegen Ingolstadt gesagt hat, dass er sich im 3. Drittel seiner Karriere befindet: „Das habe ich als Metapher genutzt. Ich meinte, ich bin im 3. Drittel meines Lebens. Ich hatte das Gefühl, es war an der Zeit. Der Verein ist in einer guten Position für eine Veränderung. Die Option in der Trainer-Akademie, die Christian (Winkler) mir vorgestellt hatte, war jetzt für mich möglich. Die Möglichkeit, dass ich nicht mehr coache, hat sich in den letzten 1-2 Jahren entwickelt.“

Über seine Ziele abseits von Eishockey: „Das Spiel wird in meinem Herzen immer weiterleben. Ich werde es nicht verlassen und mir noch sehr viel anschauen. Ich werde daran immer noch teilhaben und dafür bin ich sehr dankbar.“

Christian Winkler, Managing Direktor Sport RB Hockey, über die Beziehung zwischen ihm und Don Jackson: „Es war sehr persönlich. Das ist vermutlich auch der Unterschied zu dem ein oder anderen Klub, dass wir keine Chef- und Coach-Rolle hatten, sondern immer auf einer Ebene waren. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass Don ein paar Etagen über mir war, was das Spiel allgemein betroffen hat. Als Don damals zu uns kam, war das für mich wie der Gottvater, der zu uns kommt. Er hat mir aber direkt das Gefühl gegeben, dass er mir auf Augenhöhe begegnet. In vielen Dingen hat er mir auch die Augen geöffnet. Mittlerweile sind wir mehr als gut befreundet. Ich nenne ihn immer meinen 2. Papa. Mein Papa ist auch ein super Papa, aber Don ist mein Eishockey-Papa. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zusammen.“

Was Don Jackson hinterlassen wird: „Was er hinterlassen wird, sind erstmal ganz große Schlittschuhe, die gefüllt werden müssen. Er hinterlässt ein Fundament, welches bestens gebaut wurde. In den vergangenen neun Jahren ist der Klub zu dem geworden, was er jetzt ist. Wir haben ein attraktives und intaktes Spielsystem. Mannschaft und Umfeld sind auch intakt. Wir werden ihn bei der täglichen Arbeit vermissen. Nachdem er aber noch die neue Rolle einnehmen wird, können wir die Lücke damit ganz gut schließen.“

