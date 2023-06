Der Gäubodenvolksfest-Cup und weitere Vorbereitungsgegner stehen fest

Straubing. (PM Tigers) Nach dem ersten Vorbereitungsspiel gegen den EV Landshut am 13.08. richten die Straubing Tigers zur sogenannten fünften Jahreszeit wieder den Gäubodenvolksfest-Cup...

Straubing. (PM Tigers) Nach dem ersten Vorbereitungsspiel gegen den EV Landshut am 13.08. richten die Straubing Tigers zur sogenannten fünften Jahreszeit wieder den Gäubodenvolksfest-Cup aus, wenn der ERC Ingolstadt, der HC Lugano sowie die Nürnberg Ice Tigers in Niederbayern gastieren.

Im Anschluss begibt sich der Straubinger PENNY DEL-Club nach Bozen zum Südtirol Summer Classic Turnier, wo die Mannschaft von Headcoach Tom Pokel auf den HCB Südtirol Alperia sowie auf Slovan Bratislava oder Fribourg-Gottèron teffen werden.

Am Freitag, den 01.09., sind die Gäubodenstädter zu Gast in Wien für ein weiteres Auswärts-Vorbereitungsspiel gegen die Spusu Vienna Capitals, gefolgt von einer Partie beim Villacher VSV, einem bekannten Gegner aus der letztjährigen CHL-Saison, am darauffolgenden Sonntag.

Am Samstag, den 09.09., steht kurz vor Saisonstart eine weitere Auswärtspartie gegen die Steinbach Black Wings Linz an.

Die Spieltermine lauten:

Sonntag, den 13.08.2023:

– 14:00 Uhr: EV Landshut vs. Straubing Tigers

Freitag, den 18.08.2023:

– 14:30 Uhr: HC Lugano vs. ERC Ingolstadt

– 18:00 Uhr: Straubing Tigers vs. Nürnberg Ice Tigers

Sonntag, den 20.08.2023:

– 14:30 Uhr: HC Lugano/ ERC Ingolstadt vs. Nürnberg Ice Tigers

– 18:00 Uhr: Straubing Tigers vs. HC Lugano/ ERC Ingolstadt

Freitag, den 25.08.2023:

– 20:00 Uhr: HCB Südtirol Alperia vs. Straubing Tigers

Sonntag, den 27.08.2023:

– 15/19:00 Uhr: Slovan Bratislava/Fribourg-Gottéron vs. Straubing Tigers

Freitag, den 01.09.2023:

– 19:00 Uhr: Spusu Vienna Capitals vs. Straubing Tigers

Sonntag, den 03.09.2023:

– 14:00 Uhr: VSV Villach vs. Straubing Tigers

Samstag, den 09.09.2023:

– 17:00 Uhr: Steinbach Black Wings Linz vs. Straubing Tigers

