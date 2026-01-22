Der Fokus liegt auf den Eishockey-Talenten von morgen – Vorstandswechsel im Stuttgarter Eishockey-Club e.V.

Stuttgart. (PM SEC) Die Mitglieder des Stuttgarter Eishockey-Club e.V. haben am 19. Januar einen neuen Vorstand gewählt und die Grundlagen für eine stärkere Fokussierung auf die Entwicklung junger Eishockey-Talente geschaffen.

Künftig leitet der 46-jährige Sebastian Haupt den Stuttgarter Verein mit seinen 349 Mitgliedern. Auf der Mitgliederversammlung hat der neue Vorstand sein Konzept für die künftigen Schwerpunkte des Vereins vorgestellt: „Wir werden die sportliche Entwicklung und die öffentliche Wahrnehmung des Stuttgarter Eishockeys vorantreiben“, so der neugewählte Vorsitzende: „Unsere Vision ist es, eine starke Gemeinschaft aufzubauen, die Talente fördert und ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Fähigkeiten zu entwickeln.“ Sebastian Haupt tritt die Nachfolge des bisherigen Vorsitzenden Dr. Christian Ballarin an, der nach acht Jahren im Amt nicht mehr angetreten ist. Unter ihm hat es der Verein unter anderem geschafft, sich mit den Stuttgart Rebels erfolgreich in der Oberliga als dritthöchsten Liga des deutschen Eishockeys zu platzieren und den Profibetrieb in eine eigene Gesellschaft auszulagern. Das schafft nun die Basis, damit sich der Verein stärker auf die Förderung künftiger Eishockeyspieler fokussieren kann.

Ein wichtiges Gesicht dieser Entwicklung wird der Rebels-Stürmer Jannik Herm sein, der als stellvertretender Vorsitzender die Nachfolge von Thorsten Tenten antritt. Der 34-jährige ist nicht nur ein zentraler Spieler der Profimannschaft, er hat in Stuttgart auch seine familiäre Heimat gefunden. Mit seinen Erfahrungen wird er sich künftig in die Nachwuchsentwicklung des SEC einbringen: „Die Entwicklung junger Talente liegt mir am Herzen. Als Profi-Eishockeyspieler kenne ich die Herausforderungen und Chancen, die der Sport bietet. Ich möchte sicherstellen, dass unsere Kinder die bestmöglichen Bedingungen haben, um ihre Fähigkeiten zu entfalten und Freude am Eishockey zu erleben.“ Neben der Entwicklung des Nachwuchses hat sich der neue Vorstand auch die Etablierung seiner Senioren-Mannschaft im Amateurbereich auf die Agenda geschrieben.

Dem neuen Vorstand des Vereins gehören neben dem bisherigen Finanzvorstand Dr. Philipp Kordowich und Dinesh Brull als weiteren stellvertretenden Vorsitzenden fünf Beisitzer an, die den Verein die nächsten zwei Jahre als Team gemeinsam weiterentwickeln wollen. Zusätzlich hat die Mitgliederversammlung neue Regelungen zum Jugendschutz in die Satzung aufgenommen, damit das Thema einen zentraleren Stellenwert im Verein hat und damit Eishockey-Talente in Stuttgart gute Rahmenbedingungen für ihre Entwicklung vorfinden.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!