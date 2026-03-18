Der „Fischtown-Gudi“ ist halt ein Guter: „Der rettet dich, wenn du es brauchst“

Bonn. (PM MagentaSport) Die Playoffs der DEL-Saison 2025/26 sind eröffnet – mit einem 4:0 der Fischtown Pinguins Bremerhaven in der 1. Playoff-Runde gegen die Nürnberg Ice Tigers.

Im Mittelpunkt: Effiziente Gastgeber, die trotz 21:35-Torschüssen dank des Doppelpacks von Ross Mauermann einen klaren Sieg einfuhren – und dank Kristers Gudlevskis mit 100 Prozent Fang-Quote im Tor: „Ich würde eher den Gudi hervorheben, der uns immer im Spiel gehalten hat“, lobte Rückkehrer Nicolas Krämmer, Torschütze zum 2:0. „Gerade das 2. Tor war zu dem Zeitpunkt enorm wichtig“, fand auch Bremerhavens Coach Alexander Sulzer.

Der Torjäger der Hauptrunde, Nürnbergs Evan Barratt, verzweifelte schier an „Gudi“: „Sie haben einen Typen im Tor, der zweimal in Folge Torhüter des Jahres geworden ist. Der rettet dich, wenn du es brauchst. Wir konnten nicht herausfinden, wie man ihn besiegt.“ Damit hat Bremerhaven den Vorteil in der Best-Of-3-Serie und kann diese bei einem weiteren Erfolg am Freitag, ab 19.15 Uhr in Nürnberg schon zumachen. Schlechte Nachrichten für die Konkurrenz: die verletzte Fischtown-Ikone Jan Urbas glaubt an ein Comeback in den Playoffs. „Ja, es gibt eine Chance“, sagt Urbas, der beim MagentaSport-Interview „sehr nervös“ war.

Nachfolgend Clips und Stimmen zur 1. Playoff-Runde der DEL mit dem Spiel zwischen den Pinguins Bremerhaven und den Nürnberg Ice Tigers präsentiert von MagentaSport.

Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Mittwoch ab 19.15 Uhr, wenn die Grizzlys Wolfsburg die Schwenninger Wild Wings ebenfalls zur 1. DEL-Playoff-Runde im Spiel 1 empfangen.

DEL: 1. Playoff-Runde | Pinguins Bremerhaven – Nürnberg Ice Tigers 4:0 (Stand Serie: 1:0)

Vorteil Bremerhaven in der 1. Playoff-Runde! Mit einem effizienten Auftritt (31:25 Torschüsse), sehr schön herauskombinierten Treffern und einem Doppelpack von Ross Mauermann sichern sich die Pinguins den ersten Sieg der Best-of-3-Serie. Nürnberg kam, vor allem im 2. und 3. Drittel, zu guten Chancen, wusste diese aber nicht zu nutzen und könnte bei einer weiteren Niederlage am Freitag, ab 19.15 Uhr bereits aus den Playoffs ausscheiden.

Es wird hitzig: Die Fäuste fliegen zwischen dem Bremerhavener Alex Friesen und Nürnbergs Cole Maier.





Nicolas Krämmer, Rückkehrer und Bremerhavener Torschütze zum 2:0: „Die Jungs haben mich gefeiert. Es ist nicht so wichtig, wer die Tore macht. Ich würde eher den Gudi hervorheben, der uns immer im Spiel gehalten hat. Es ist nur ein Sieg. Wer die Tore macht, ist total egal.“

…über den Pass von Fabian Herrmann vor seinem Tor: „Fabi hat in den letzten Spielen ein paar davon gespielt. Super schöner Pass. Aber Nino (Kinder) hat auch zwei Mann auf sich gezogen. Von dem her ist irgendwann ein Weg frei und ich bin froh, dass er reingegangen ist.“

Alexander Sulzer, Trainer Bremerhaven: „Ich denke, dass wir gut gestartet sind und dass wir im 1. Drittel sehr, sehr stark waren, solide waren, schnell nach vorne gespielt haben, wenig verteidigen mussten. Im 2. Drittel hatten wir eine Phase, in der wir nicht so intensiv spielen konnten, wie wir wollten und Nürnberg einen kleinen Push hatte. Dann haben wir aber wieder gut dagegen gespielt und über 55 Minuten sehr, sehr gut und solide gespielt.“

…zum Zeitpunkt der Tore: „Gerade das 2. Tor war zu dem Zeitpunkt enorm wichtig, wo wir auch wieder foregecheckt haben, die Scheibe zurückgeholt haben. Fabi (Herrmann) macht einen super Pass zu Nico (Krämmer). Das war sehr, sehr wichtig in dem Moment.“

Jan Urbas, spielt normalerweise immer bei Bremerhaven, fällt aber jetzt verletzt aus, darüber wie es ist, von außen zuzuschauen: „Es macht keinen Spaß. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so nervös war. Es macht keinen Spaß zuzuschauen. Aber es macht Spaß zu sehen, wie das Team gerade spielt.“

…darüber, dass er zuletzt 2028/19 in den Playoffs fehlte und Bremerhaven damals gegen Nürnberg verloren hat: „Ja. Aber das ist lange her. Seitdem hat sich viel geändert. Die Zeit fliegt. Leider ist es für mich wie es gerade ist. Aber das Team, das wir gerade sehen, macht es auch ohne mich gut. Es ist schön zu sehen, wie es das Team gerade macht.“

…ob es eine Möglichkeit gibt, dass er noch für die Playoffs zurückkommt: „Ja, es gibt eine Chance. Wir schauen von Tag zu Tag, Woche zu Woche und schauen, was die Ärzte sagen. Aber es gibt auf jeden Fall Hoffnung. Das ist nicht aus der Welt. Ich habe den Jungs gesagt: Kein Druck, aber kommt so weit wie möglich (lacht).“

Der Torjäger der Hauptrunde, Nürnbergs Evan Barratt, verzweifelte schier an „Gudi“: „Sie haben einen Typen im Tor, der zweimal in Folge Torhüter des Jahres geworden ist. Der rettet dich, wenn du es brauchst. Wir konnten nicht herausfinden, wie man ihn besiegt.“

Eishockey live bei MagentaSport

Mittwoch, 18.03.2026

ab 19.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg – Schwenninger Wild Wings

Freitag, 20.03.2026

ab 18.45 Uhr: Schwenninger Wild Wings – Grizzlys Wolfsburg

ab 19.15 Uhr: Nürnberg Ice Tigers – Pinguins Bremerhaven

Sonntag, 22.03.2026 – optional

ab 13.45 Uhr: Pinguins Bremerhaven – Nürnberg Ice Tigers

ab 16.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg – Schwenninger Wild Wings