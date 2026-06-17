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HCB Südtirol AlperiaTransfer-News

„Der ewig Junge“ Dustin Gazley geht in seine siebte Saison in Weiß-Rot

17. Juni 20262 Mins read67
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Dustin Gazley - © HCB; Vanna Antonello
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Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass mit dem italienischen Nationalstürmer Dustin Gazley eine Vertragsverlängerung für die Saison 2026/27 vereinbart wurde.

Mit 37 Jahren gehört „Gazer“ seit 2020 zu den unumstrittenen Leistungsträgern der Mannschaft und wird nun seine siebte Saison in Folge für die Foxes bestreiten. Die Nummer 10 ist der erfolgreichste Angreifer der vergangenen Jahre und kommt auf insgesamt 271 Punkte (116 Tore, 155 Assists) in 331 Spielen zwischen Meisterschaft und Champions Hockey League. Mit durchschnittlich 0,81 Punkten pro Spiel weist er die mit Abstand beste Quote aller HCB-Spieler der EBEL-/ICEHL-Ära auf, die mindestens 200 Einsätze absolviert haben. Am 28. September 2025 feierte Gazley beim 3:2-Heimsieg gegen die Black Wings Linz seinen 100. Treffer im Trikot des HCB. Damit war er der erste Spieler seit 2013, dem dieses Kunststück gelang. Wenige Monate später erreichte auch Luca Frigo diese Marke.

Seit drei Spielzeiten trägt der Assistenzkapitän der Foxes zudem das Trikot der italienischen Nationalmannschaft. Mit den Azzurri nahm er an den Weltmeisterschaften der Division I Gruppe A 2024 und 2025 sowie an den Olympischen Winterspielen 2026 in Milano-Cortina teil, bei denen er ein Tor und zwei Assists beisteuerte. „Ich gehe nun in meine siebte Saison in Bozen, und meine Familie und ich freuen uns sehr darauf, an den Ort zurückzukehren, der für uns längst zu einer zweiten Heimat geworden ist.“, erklärt Gazley. „Bozen ist für uns ein ganz besonderer Ort geworden. Wenn ich auf das Ende der vergangenen Saison zurückblicke, glaube ich, dass wir alle wissen: Wir müssen es besser machen. Die Herausforderung, die vor uns liegt, motiviert mich enorm, und ich freue mich auf einen echten Neustart. Mehr als alles andere wünsche ich mir, einen Titel in diese großartige Hockey-Stadt zu bringen. In dieser Saison müssen wir von Beginn an als geschlossene Einheit auftreten und konstant Leistungen auf hohem Niveau zeigen, damit unsere Fans erleben können, was Eishockey in Bozen bedeutet.“

Die Karriere

Dustin Gazley wurde am 3. Oktober 1988 in Novi, Minnesota geboren und machte erstmals im NCAA-Universitätshockey auf sich aufmerksam. Dort erspielte er sich 2011 den Sprung in die ECHL. In drei Spielzeiten bei den Elmira Jackals und den Reading Royals sammelte er 160 Punkte in 147 Spielen, darunter 48 Tore und 112 Assists. Seine Leistungen brachten ihm gleichzeitig erste Einsätze in der American Hockey League ein, in der er bis 2018 zum festen Bestandteil wurde. Eine Saison bei den Binghamton Senators sowie fünf Jahre bei den Hershey Bears brachten ihm insgesamt 160 Punkte in 317 Spielen ein. 2018 wagte Gazley den Schritt nach Europa und schloss sich den EC Red Bull Salzburg an. Dort verbuchte er 40 Punkte in 54 Partien zwischen Meisterschaft und Champions Hockey League. Nach einer kurzen Pause aufgrund der Geburt seines ersten Sohnes unterschrieb er im November 2019 beim schwedischen Klub Mora IK in der Allsvenskan. In 31 Spielen erzielte er 20 Punkte (9 Tore, 11 Assists). Anschließend folgte der Wechsel nach Südtirol.

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