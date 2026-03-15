Der EVZ steht in den Playoffs 2026

Zug. (PM EVZ) Der Umweg über die Play-Ins ist erfolgreich gemeistert, der EVZ steht auch im Frühling 2026 in den Playoff-Viertelfinals.

Der Gegner wird am Mittwoch bekannt. Tickets für die ersten Playoff-Heimspiele gibt es ab Montag.

Nach einer schwierigen Regular Sesaon ist der EVZ bereit, als es drauf ankommt. Die Zuger bodigen die SCRJ Lakers in Hin- und Rückspiel mit dem Gesamtskore von 6:4 und nutzen in den Play-Ins ihre erste von zwei Playoff-Chancen.

Nach dem klaren 5:2-Erfolg am Donnerstag in der OYM hall macht das Team von Trainer Benoît Groulx auswärts in Rapperswil den Sack zu. Der 1:2-Niederlage zum Trotz. Colin Lindemann gelingt schon in der 7. Minute der so wichtige 1:0-Führungstreffer. Die Lakers brauchen nun vier Tore, schiessen aber nur noch deren zwei und der EVZ, der sich ab Spielmitte fortan auf die Defensive konzentriert, kann sein Polster verteidigen. Der Weg in die Playoffs ist via Umweg “Play-Ins” erfolgreich gemeistert.

Gegen Davos oder Fribourg in den Playoffs

Während die Lakers am Montag und Mittwoch eine zweite Playoff-Chance erhalten, kriegt der EVZ fünf Tage Pause um sich auf seinen Playoff-Viertelfinal vorzubereiten. Den Gegner kennen die Zuger allerdings erst am Mittwochabend. Da für die Playoff-Paarungen der Abschlussrang der Regular Season ausschlaggebend ist, hängt nun alles von Rappi (Siebter nach 52 Quali-Runden) ab. Schaffen die Lakers die Playoff-Quali doch noch, trifft der EVZ auf den HC Davos. Rasselt der SCRJ auch durch die zweite Play-In-Runde, wird Zug von Fribourg-Gottéron gefordert werden.

Die Daten der EVZ Viertelfinal-Serie sind derweil fix:

Spiel 1: Freitag, 20. März 20 Uhr: HCD/Fribourg – EVZ

Spiel 2: Sonntag, 22. März 20 Uhr: EVZ – HCD/Fribourg

Spiel 3: Dienstag, 24. März 20 Uhr: HCD/Fribourg – EVZ

Spiel 4: Donnerstag, 26. März 20 Uhr: EVZ – HCD/Fribourg

evtl. Spiel 5: Samstag, 28. März 20 Uhr: HCD/Fribourg – EVZ

evtl. Spiel 6: Montag, 30. März 20 Uhr: EVZ – HCD/Fribourg

evtl. Spiel 7: Mittwoch, 1. April 20 Uhr: HCD/Fribourg – EVZ

Der öffentliche Ticketverkauf für die beiden Heimspiele am Sonntag, 22. März und am Donnerstag, 26. März startet am Montag, 16. März um 12.30 Uhr. Saisonkarten behalten ihre Gültigkeit auch in den Playoff-Viertelfinals.