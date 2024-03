Der EV Zug will in diesem Jahr noch fÃ¼r mehr SitzplÃ¤tze in der Arena sorgen

Zug. (PM EVZ) Der EVZ plant mittels dreier Massnahmen schon auf die kommende Saison hin rund 600 zusätzliche Sitzplätze zu bauen. Diese werden vorerst...

Zug. (PM EVZ) Der EVZ plant mittels dreier Massnahmen schon auf die kommende Saison hin rund 600 zusätzliche Sitzplätze zu bauen.

Diese werden vorerst nur im Einzelverkauf angeboten. Später, während der Realisation der geplanten Stadionerweiterung «Keep Building», dienen sie als Reserve, da während des Baus gewisse Sitzplatzbereiche temporär gesperrt werden müssen. Ebenfalls entsteht eine neue Medientribüne.

Am 5. Dezember hat der Grosse Gemeinderat der Stadt Zug den Bebauungsplan Eisstadion Herti in zweiter Lesung verabschiedet. Ein weiterer Schritt in Richtung Erweiterung der Arena konnte damit gemacht werden und wird den politischen Instanzen verdankt. Der EVZ selbst ist intensiv daran, das Projekt für die Baueingabe zu erarbeiten. Die Einreichung dieser Baueingabe ist zeitnah nach Erlangen der Rechtsgültigkeit des Bebauungsplanes geplant.

Das vom Architekturbüro studiomatt entwickelte Erweiterungskonzept «Keep Building» ermöglicht eine Erweiterung der Arena unter laufendem Spielbetrieb. In der Realisierungsphase wird es jedoch zu gewissen Einschränkungen kommen, unter anderem müssen während bestimmten Phasen einzelne Sitzreihen mitunter aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Um sicherzustellen, dass in diesen Phasen alle langjährigen Fans und Saisonkartenbesitzern weiterhin an die Spiele kommen können, hat der EVZ bereits eine Lösung entwickelt, welche drei bauliche Massnahmen vorsieht:

1. Mit der letztjährig installierten LED-Eishockeybande hat der EVZ die Ausgangslage geschaffen, dass direkt rund um das Spielfeld mehr Platz vorhanden ist und so zusätzlich zwei komplette Sitzplatzreihen installiert werden können. Diese Erweiterung der Tribünen wird auch im Stehplatzbereich der Heimfans realisiert. Gleichzeitig wird auf den Längsseiten ein Teil der Stehplätze zu Sitzplätzen umgebaut. Die Kapazität des Stehplatzsektor Heim bleibt somit unverändert, jedoch können mehr Stehplatz-Fans das Spiel von hinter dem Tor verfolgen.

2. Das Achsmass in der Bestuhlung in der BOSSARD Arena variiert in den Haupttribünen zwischen 50–55cm und ist damit im Vergleich zu vielen anderen Stadien überdurchschnittlich grosszügig. In diversen Sektoren mit den heute grössten Abständen werden die Sitzplätze neu auf 50cm Achsmass verdichtet. Damit können ebenfalls einige zusätzliche Sitzplätze installiert werden.

3. Auf der Südseite der Arena oberhalb der Logen wird eine neue Medienzone geschaffen. Nach Realisierung der Medienplätze samt neuem Medienraum werden die schreibende Presse sowie Radiostationen die Arenaseite wechseln. Der dadurch auf der Nordseite freiwerdende Platz wird für zusätzliche Sitzplätze genutzt. Der «Seitenwechsel» für die Mehrheit der Medienschaffenden ist im Laufe der Saison 2024/25 geplant.

Mit diesen drei Massnahmen entstehen kurzfristig rund 600 zusätzliche Sitzplätze mehr. Diese Massnahmen waren ohnehin Bestandteil des Erweiterungsprojekts «Keep Building» und können unabhängig vom Bebauungsplan realisiert werden. Eine entsprechende Baueingabe für diese Umbauarbeiten ist erfolgt.

Mit dieser vorgezogenen Realisierung können die erwarteten Engpässe in den Sitzplatzbereichen während künftigen Bauphasen vermieden werden. «Wir möchten auch während des Erweiterungsbaus immer Platz für alle unsere langjährigen Saisonkarteninhaber haben», erklärt EVZ CEO Patrick Lengwiler. Deshalb sei es unerlässlich, bereits jetzt die Sitzplatzkapazität zu erhöhen, um später Ausweichmöglichkeiten zu bieten. Daher werden für die zusätzlich geschaffenen Plätze auch keine Saisonkarten oder Umplatzierungen angeboten, stattdessen gehen diese vorerst in den offenen Einzelverkauf.

Der EVZ wird weiterhin offen über das Projekt Stadionerweiterung informieren. Alle Informationen zum weiteren Vorgehen und zum Projekt «Keep Building» finden Sie auf der Website www.keepbuilding.ch.