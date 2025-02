Der EV Zug erhÃ¤lt die Baubewilligung fÃ¼r die Erweiterung der Bossard Arena

Zug. (PM EVZ) Das am 3. Oktober 2024 eingereichte Baugesuch für das Projekt «Keep Building» wurde mit dem Stadtratsentscheid vom 28. Januar 2025 bewilligt.

Der EVZ kann die Bauplanung somit weiter vorantreiben und plant mit einem Baustart noch im ersten Halbjahr 2025.

Mit der Erteilung der Baubewilligung hat der EVZ den nächsten wichtigen Meilenstein im Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung der BOSSARD Arena erreicht. Die nach der Baueingabe und öffentlichen Auflage erfolgten Einsprachen der Nachbarschaft konnten in den vergangenen Wochen in gemeinsamen Gesprächen zwischen der Stadt Zug, den Vertretern der Nachbarschaft sowie dem EVZ bereinigt werden. Somit konnte der Stadtrat an seiner Sitzung vom 28. Januar 2025 die Baubewilligung erteilen.

Patrick Lengwiler, CEO des EVZ, freut sich: «Wir sind sehr glücklich, dass wir die Baubewilligung erhalten haben. Das ist ein wichtiger Meilenstein im Projekt. Mein grosser Dank geht dabei an die Stadt Zug, mit welcher wir einen engen Austausch hatten und die sich sehr aktiv für eine gute Lösung eingesetzt hat. Auch danken möchte ich den Vertretern der Nachbarschaft für die konstruktiven Gespräche und ihr Vertrauen in den EVZ.»

Hinsichtlich der Finanzierung des Stadionausbaus ist vergangene Woche ebenfalls ein wichtiger Schritt erfolgt mit der 1. Lesung zum Antrag für ein rückzahlbares Darlehen des Kanton Zug in der Höhe von 35 Millionen Franken. Die Kantonsratsvorlage geht nun in die 2. Lesung. Parallel dazu ist der EVZ daran, die Bauplanung voranzutreiben, damit – vorbehältlich der Finanzierungslösung – der Baustart noch im 1. Halbjahr 2025 erfolgen kann.

Das vom Architekturbüro studiomatt entwickelte Erweiterungskonzept «Keep Building» ermöglicht eine Erweiterung der Arena unter laufendem Spielbetrieb. Der Sommer 2025 wird daher vor allem dazu genutzt, wichtige Vorbereitungsarbeiten zu starten. Dazu gehören die Verstärkung der Dachkonstruktion und auch erste Arbeiten rund um die Verlegung der Weststrasse durch die Stadt Zug. Das genaue Bauprogramm wird derzeit noch ausgearbeitet. Mit einem Baustart im Sommer 2025 ist geplant, die erweiterte Arena auf die Saison 2027/28 hin zu eröffnen.

Informationen zum weiteren Vorgehen und zum Projekt «Keep Building» finden Sie auf der Website www.keepbuilding.ch.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV