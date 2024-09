Der EV Pegnitz hatte den lÃ¤ngeren Atem

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg hat nach zwei Siegen gegen Schönheide am Sonntagabend das Vorbereitungsspiel gegen den alten Rivalen vom EV Pegnitz in...

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg hat nach zwei Siegen gegen Schönheide am Sonntagabend das Vorbereitungsspiel gegen den alten Rivalen vom EV Pegnitz in der Schlussphase mit 3:5 verloren, nachdem man in den ersten beiden Dritteln noch geführt hatte.

Die Wild Lions mussten ohne das Sturm-Trio Felix Köbele, Hunter Fortin und Carlo Wittor antreten. Im Tor stand Youngster Timotej Pancur und immerhin knapp 450 Zuschauer interessierten sich für diesen Test.

Wie schon in den letzten Begegnungen waren die Gastgeber von Beginn an hellwach, hatten nach 30 Sekunden schon die erste Chance bei einem Alleingang von Brandon Walkom, der noch an Gästegoalie Schmidt scheiterte. Dieser musste sich dann aber nur wenige Augenblicke danach gegen Felix Schwarz geschlagen geben. In einem unterhaltsamen Anfangsdrittel verzeichnete zunächst der ERSC mehr Spielanteile, Pegnitz konnte aber auch hier schon sich phasenweise gut in Szene setzen. Pancur parierte den Penaltyversuch von Furch und Tomas Plihal baute den Vorsprung auf 2:0 aus. Nach zwei Gestängetreffern hätten die Wild Lions sogar etwas höher führen können. Im Mittelabschnitt kippten die Spielanteile allerdings in Richtung der Ice Dogs. Vor allem Top-Torjäger Roman Navarra und dessen Sturmpartner Ales Furch stellten die Gastgeber immer öfter vor Probleme und waren mit ihren Treffern auch für den Ausgleich verantwortlich. Brandon Walkom brachte den ERSC kurz vor der Pause nochmals in Führung. Im Schlussabschnitt schienen die Beine der Amberger allerdings minütlich schwerer zu werden, foderten die Trainingseinheiten unter der Woche offenbar ihren Tribut. Mit einem Überzahltreffer und nach einem Konter drehten die Gäste die Partie in der Schlussphase und machten 16 Sekunden vor dem Ende mit einem Empty-Net-Goal nicht unverdient alles klar.

ERSC Amberg – EV Pegnitz 3:5 (2:0,1:2,0:3)

1:0 (1.) F.Schwarz (A.Schwarz), 2:0 (18.) Plihal (Silbermann), 2:1 (25.) Furch (Diel, Navarra), 2:2 (33.) Navarra (Schreyer, Wallner), 3:2 (38.) Walkom (Plihal, Silbermann), 3:3 (51.) Navarra (Diel, Hagen/5-4), 3:4 (56.) Wallner (Furch), 3:5 (60.) Furch (Navarra, Wallner/5-6).

Strafen: Amberg 8, Pegnitz 4 Minuten. Zuschauer: 450.