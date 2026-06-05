Der EV Füssen verpflichtet Fabian Nifosi

Füssen. (PM EVF) Ein Neuzugang für die Defensive, und doch ist es ein alter Bekannter, der in der nächsten Saison wieder für den Eissportverein verteidigen wird.

Fabian Nifosi, der bereits in drei Spielzeiten per Förderlizenz aus Kaufbeuren für den EVF auflief, wechselt vom EC Bad Nauheim nun fest an den Kobelhang. Mit dem 22-Jährigen bekommt die Füssener Verteidigung weiteren Zuwachs und Stabilität, bringt der Neuzugang doch trotz seines Alters bereits viel Erfahrung mit. Er ist fest als Stütze der Abwehr eingeplant.

Fabian Nifosi war 2020 von seinem Heimatverein, den Tölzer Löwen, nach Salzburg in die RB Hockey Academy gewechselt. Ein Jahr später ging es zurück nach Süddeutschland, diesmal zum ESV Kaufbeuren. Hier war der Defender Leistungsträger im DNL-Team, bestritt aber auch schon 16 Spiele in der DEL2 und kam zudem in insgesamt elf Partien für den EVF in der Oberliga zum Einsatz.

Auch die nächsten beiden Spielzeiten war Fabian für den ESVK in der zweiten Liga aktiv und lief gleichzeitig für den Eissportverein auf. Zur letzten Saison wechselte der Rechtsschütze dann zum EC Bad Nauheim, wo er aber nur vier Partien bestritt. Den Großteil der Saison verbrachte er bei den Herne Miners in der Oberliga Nord, wo er in 33 Einsätzen elf Punkte verzeichnen konnte. Insgesamt stehen für Fabian Nifosi bislang 72 Spiele in der DEL2 mit drei Zählern und 91 Begegnungen in der Oberliga mit 23 Scorerpunkten zu Buche. Für den EV Füssen war er saisonübergreifend bislang in 58 Partien aktiv, hier gelangen dem Verteidiger drei Tore und neun Vorlagen.

EVF-Vorstand Jörg Noack: „Mit Fabian Nifosi kommt ein Spieler an den Kobelhang, den wir hier schon gut kennen. Ich habe in seiner ersten Förderlizenz-Saison selbst noch mit ihm zusammengespielt und Daniel hat ihn mehrere Jahre in Kaufbeuren trainiert. Deshalb wissen wir, welche Qualität er mitbringt und wie er als Typ tickt. Fabian ist ein sehr guter Schlittschuhläufer, Rechtsschütze und bringt genau die Mischung aus Tempo, Spielanlage, Härte und Ehrgeiz mit, die unsere Fans sehen wollen. Wir freuen uns, dass er sich für den festen Schritt nach Füssen entschieden hat. Für ihn ist das eine starke Chance, sich in einem gewohnten Umfeld weiterzuentwickeln – und für uns ein Neuzugang, der uns sportlich sofort Tiefe und Qualität gibt und damit zu einer erfolgreichen Saison beitragen kann..“

Im Gespräch mit Fabian Nifosi

Fabian, du kommst nicht komplett neu nach Füssen, sondern kennst den EVF bereits. Fühlt es sich eher wie ein Neuanfang oder wie eine Rückkehr an?

„Für mich ist es ein Mix aus beidem. Ich kenne den EV Füssen und das Umfeld bereits, deshalb fühlt es sich natürlich auch ein Stück weit vertraut an. Gleichzeitig sehe ich es aber vor allem als Neuanfang für mich. Ich möchte mit neuer Energie an diese Aufgabe herangehen, mich einbringen und zeigen, was ich der Mannschaft geben kann.“

Du hast in den letzten Jahren unterschiedliche Rollen und Ligen kennengelernt. Was hat dich in dieser Phase als Spieler am meisten weitergebracht?

„Am meisten bringt einen als Spieler immer die Eiszeit weiter. Jede Minute auf dem Eis hilft dabei, Erfahrungen zu sammeln, Situationen besser zu lesen und sich Schritt für Schritt zu entwickeln. Die verschiedenen Rollen und Ligen haben mir gezeigt, worauf es ankommt und wie wichtig es ist, immer bereit zu sein, wenn man gebraucht wird.“

Welche Rolle möchtest du in der Mannschaft einnehmen – auf dem Eis und innerhalb der Kabine?

„Ich möchte flexibel sein und dort helfen, wo die Mannschaft mich braucht. Für mich steht das Team im Vordergrund. Egal, welche Aufgabe ich bekomme, ich möchte sie annehmen, mich voll einbringen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind.“

Mit welchem Anspruch gehst du in diese neue Aufgabe – persönlich und mit Blick auf die Mannschaft?

„Mein persönlicher Anspruch ist es, mich sportlich weiterzuentwickeln und jeden Tag besser zu werden. Gleichzeitig möchte ich mit meiner Leistung zum Erfolg des Teams beitragen. Am Ende geht es darum, gemeinsam als Mannschaft voranzukommen und eine erfolgreiche Saison zu spielen.“

Wenn du deine Spielweise in drei Begriffen beschreiben müsstest: Welche wären das und warum?

„Ich würde meine Spielweise als teamorientiert, laufstark und variabel beschreiben. Das sind Eigenschaften, mit denen ich der Mannschaft helfen möchte. Ich versuche immer, für das Team zu arbeiten, viel Bewegung ins Spiel zu bringen und flexibel einsetzbar zu sein. Genau damit möchte ich Verein und Mannschaft mit Freude unterstützen.“