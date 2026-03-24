Der EV Füssen vermeldet drei Abgänge

Füssen. (PM EVF) Die Kaderplanungen laufen beim EVF schon seit geraumer Zeit, drei Spieler stehen zum aktuellen Zeitpunkt sicher als Abgänge fest.

Alle waren feste Bestandteile des Teams und hatten ihren Anteil am Erreichen der Pre-Playoffs. Wir verabschieden uns von den Stürmern Marek Slavik und Tim Flammann sowie Verteidiger Sandro Mayr.

Mit den anderen Spielern steht der Verein in Kontakt, darunter sind natürlich auch die beiden Kontingentstürmer Bauer Neudecker und Simon Boyko, denen Angebote unterbreitet wurden. Eine Entscheidung ist hier aber noch nicht gefallen.

Marek Slavik (23) war im Juli vergangenen Jahres von Slavia Prag nach Füssen gewechselt und belegte am Kobelhang eine der drei Kontingentstellen. Als tschechischer Auswahlspieler bis zur U19 und Topscorer der U20-Liga seines Heimatlandes im Jahr 2023 war er im Nachwuchsbereich sehr erfolgreich. In der Oberliga sind die Erwartungen an einen Kontingentspieler groß und der junge Stürmer hatte mit dieser Bürde lange Zeit sichtlich zu kämpfen. Nach entsprechenden Startschwierigkeiten folgte auch noch eine Verletzung, die ihn fünf Wochen lang außer Gefecht setzte. Marek gab aber nie auf und nahm dann doch noch eine wichtige Rolle im Team ein, wobei er für einige spielentscheidende Treffer zuständig war. Insgesamt kam er so in 46 Partie auf 15 Tore und 18 Vorlagen.

EVF-Vorstand Jörg Noack: „Marek war in dieser Saison einer unser Import-Spieler und es war seine erste Station außerhalb von Tschechien, dafür verdient er Respekt, weil so ein Schritt ins Ausland gerade in so einem jungen Alter immer auch Anpassung und Mut bedeutet. Für seinen Einsatz im Trikot des EV Füssen bedanke ich mich und wünsche ihm für seinen weiteren Weg persönlich wie sportlich alles Gute.“

Abschied nehmen heißt es auch von Tim Flammann (23). Der gebürtige Dachaucher war bereits im Nachwuchsbereich beim EVF aktiv. Die letzten vier Jahre war er dann fester Bestandteil des Oberligateams, wo er immer mit großem Einsatz und viel Geschwindigkeit unterwegs war. Letzte Saison gelang ihm zudem seine beste Punkteausbeute mit fünf Treffern und zwei Vorlagen. Insgesamt lief Tim Flammann in 162 Oberligapartien für den Eissportverein auf und scorte dabei 15 Zähler.

Jörg Noack: „Tim ist für mich ein besonderer Fall, weil ich selbst noch mit ihm zusammengespielt habe und seine Entwicklung über die letzten Jahre sehr nah miterlebt habe. Er hat auf seinem Weg einige Rückschläge einstecken müssen, hat sich aber Stück für Stück nach oben gearbeitet und war in dieser Saison vor allem in Unterzahl eine wichtige Stütze für uns. Dass er nun eine neue Herausforderung angehen möchte und das auch mit seinem Studium zusammenhängt, respektieren wir. Trotzdem ist es natürlich schade, weil wir Tim sehr gerne weiterhin bei uns gehabt hätten. Er hat genau das verkörpert, wofür wir in Füssen stehen: harte Arbeit, Charakter und eine starke Kabine. Ich bedanke mich bei Tim für seinen Einsatz und wünsche ihm für seinen weiteren Weg nur das Beste.“

Nach einer Spielzeit verlässt Allrounder Sandro Mayr (22) Füssen wieder. Sowohl als Verteidiger wie auch als Stürmer eingesetzt konnte der aus der DEL2 von Regensburg zum EVF gekommene Spieler die Erwartungen als Leistungsträger von Anfang an erfüllen. Vor allem offensiv wusste Sandro zu überzeugen und war als laufstarker Akteur mit drei Treffern und 33 Vorlagen aus 48 Spielen viertbester Scorer des Vereins.

Jörg Noack: „Wir haben Sandro nachverpflichtet, nachdem uns Xaver Tippmann verlassen hatte – und er hat unserer Hintermannschaft und dem ganzen Team nochmal einen spürbaren Boost gegeben. Sandro war in seiner täglichen Arbeit sehr professionell und menschlich absolut top, das hat der Mannschaft gutgetan. Natürlich finden wir es schade, dass er sich gegen einen Verbleib in Füssen entschieden hat. Gleichzeitig bedanke ich mich für seinen Einsatz und wünsche ihm für die nächsten Schritte in seiner Karriere nur das Beste.“