Der EV FÃ¼ssen gastiert in der Festung an der Trat

Deggendorf. (PM DSC) Nach drei Auswärtsspielen in Folge trifft der Deggendorfer SC am kommenden Sonntag um 18:45 Uhr auf heimischem Eis auf den EV Füssen.

Die Allgäuer sind traditionell gesehen fast so etwas wie der Angstgegner des DSC. Bereits zwei Niederlagen mussten die Deggendorfer in dieser Spielzeit auswärts beim EVF hinnehmen und auch das Heimspiel Ende November lief alles andere als deutlich. Mit 0:3 lag der DSC damals bereits zurück, drehte den Rückstand aber noch in einen 6:3 Erfolg.

Die Füssener befinden sich aktuell in einem Dreikampf mit den Passau Black Hawks und den Lindau Islanders um die letzten beiden Pre-Playoff-Plätze. Mit 26 Punkten sind die Allgäuer aktuell punktgleich mit den Lindau Islanders und nur zwei Punkte vor den Passau Black Hawks. Die aktuelle Tabellenkonstellation und die wenig erfreuliche Historie gegen den EV Füssen dürfte dafür sorgen, dass der DSC die Allgäuer alles andere als die leichte Schulter nehmen darf.

Ob die zuletzt fehlenden Lukas Miculka und Thomas Greilinger in den Kader zurückkehren können, kann vor dem Wochenende noch nicht abgeschätzt werden.

Spielbeginn am Sonntagabend ist um 18:45 Uhr. Die Partie wird auf SpradeTV übertragen.