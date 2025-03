Der erste Schritt ist getan: Huskies nach Sieg in Regensburg Hauptrundenmeister

Kassel. (PM Huskies) Zum Abschluss der Hauptrunde waren unsere Huskies heute in Regensburg zu Gast.

Die Ausganglage war simpel: Holen die Schlittenhunde einen Punkt, ist ihnen der erste Platz nicht mehr zu nehmen. Nur im Falle einer Niederlage nach 60 Minuten müssten sie auf Schützenhilfe der Starbulls gegen die Pinguine hoffen. Trotz einiger guten Chancen der Gastgeber, gingen die Huskies durch Mieszkowski und Weidner mit 2:0 in Front, ehe Liss spät im zweiten Drittel auf 1:2 verkürzte. Im Schlussabschnitt glich Preto das Spiel aus, durch die Punkteteilung nach 60 Minuten war jedoch die Hauptrundenmeisterschaft gesichert. In der Verlängerung entschied Keck das Spiel mit seinem 38. Saisontreffer.

Die Gastgeber kamen stark in die Partie und durften nach nur wenigen Sekunden bereits in Überzahl ran. Trotz einiger guter Chancen der Eisbären überstanden die Huskies die Unterzahlsituation schadlos. Die beste Chance vergab Liss aus linker Position (2.). In der 8. Spielminute scheiterte zudem Preto mit einem zu zentralen Schuss an Maurer. Stattdessen fiel der erste Treffer auf der anderen Seite: Olsen spielte den Puck auf den linken Flügel zu Mieszkowski, welcher vor das Tor zog und durch die Beine von Eisbäre-Goalie Neffin einschieben konnte (9.). Knüppeldick kam es für die Eisbären, welche das gesamte Drittel über ein gutes Spiel zeigten, schließlich anderthalb Minuten später als ein Aufbaupass Weidner am Schlittschuh traf und von dort zur 2:0-Führung für die Huskies ins Tor sprang. Dennoch zeigten sich die Oberpfälzer unbeeindruckt, drängten auf ihren ersten Treffer, doch weder Slezak (13.), noch Wong (15.) konnten Maurer überwinden. Da Keck kurz vor Drittelende noch das 3:0 verpasste, ging es mit dem 2:0 in die erste Pause.

Auch im Mittelabschnitt waren die Eisbären die etwas aktivere Mannschaft, konnten Maurer aber für lange Zeit nicht überwinden. So auch in der 30. Spielminute als zuerst Sager mit einem Alleingang an Neffin scheiterte und direkt im Gegenzug Grimm den Schlussmann der Huskies nicht überwinden konnte. Wenige Minuten später war es dann aber so weit: Liss verzögerte auf dem linken Flügel und setzte seinen folgenden Abschluss perfekt ins obere Eck (35.). Kurz nach Wiederbeginn hätte Keck den alten Abstand wiederherstellen können, verpasste aber das Tor bei seinem Angriff über den linken Flügel, wodurch es bei der nur noch knappen Führung nach dem zweiten Drittel blieb.

Erwartungsgemäß drängten die Regensburger im Schlussdrittel von Beginn an auf den Ausgleichtreffer. Dieser fiel schließlich im Powerplay: Preto konnte die Scheibe aus kurzer Distanz über die Linie befördern (47.). Kurz darauf verpasste Olsen aus dem Slot die erneut

e Führung (49.). In den Schlussminuten stand erneut Torhüter Maurer im Mittelpunkt. Gleich mehrmals sicherte er seinen Farben mit Saves wie gegen Trivino und Trivino (54.) das Unentschieden.

Durch den Punktgewinn war den Schlittenhunden die Hauptrundenmeisterschaft nicht mehr zu nehmen. Dennoch gab es in der turbulenten Verlängerung ein weiteres Highlight: Keck entschied die Partie in der 65. Minute mit einem Alleingang und sicherte sich so den nun alleinigen nordhessischen Tore-Rekord einer DEL2-Hauptrunde!

Tore:

0:1 Mieszkowski (Olsen, Cutler – 9. Min.)

0:2 Weidner (11. Min.)

1:2 Liss (Schembri – 35. Min.)

2:2 Preto (PP – Gajovsky, Morley – 47. Min.)

2:3 Keck (GWG – Faber, Garlent – 65. Min.)

