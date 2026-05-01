Der erste Neuzugang im Bietigheimer Ellental kommt von DEL2-Champion Krefeld Pinguine

Bietigheim. (Steelers / EM) Die Bietigheim Steelers aus der DEL2 können ihren ersten Neuzugang vorstellen.

Vom frischgebackenen DEL2-Meister Krefeld Pinguine wechselt der 25-jährige Stürmer David Černý ins Ellental.

Der 1,88m große und rund 92kg schwere Linksschütze kam in der vergangenen Hauptrunde in 33 Spielen auf acht Tore und sechs Vorlagen. In den Playoffs hatte David mit sechs Punkten in neun Spielen entscheidenden Anteil an der Meisterschaft der Pinguine. Nun folgt sein nächster Karriereschritt in Bietigheim.

David Černý: „Ich hatte eine gute Zeit in Krefeld und bin dankbar für die Erfahrungen, die ich machen durfte. Aber für mich war es wichtig, den nächsten Schritt zu gehen und ein Umfeld zu finden, in dem ich eine größere Rolle spielen und mein Spiel weiterentwickeln kann.“ Auf die Frage, was ihn persönlich motiviert, antwortete der Stürmer, dass er einfach gerne auf dem Eis steht und „in wichtigen Situationen dem Team helfen will, ein Spiel zu gewinnen. Ich bin jemand, der für das Spiel und diese Situationen lebt, in denen man wirklich etwas bewirken kann.“

Und weiter: „Dieser Club hat viel Energie und leidenschaftliche Fans, die Hunger darauf haben, oben mitzuspielen. Das ist der Ort, an dem ich sein will. Ich kann es kaum erwarten, den Fans Gründe zum Jubeln zu liefern und alles für den Erfolg der Mannschaft zu geben. Über die Stadt und das Umfeld habe ich von vielen Spielern, die bereits hier waren oder sind, nur Gutes gehört. Es ist auch schön, wieder ein Stück näher an der Familie zu sein.“

Über David Cerny

Cerny wurde in Ústí nad Labem, Tschechien, geboren, besitzt aber einen deutschen Spielerpass. Nach seiner Eishockey-Ausbildung in verschiedenen tschechischen Nachwuchsmannschaften fand der Linksschütze 2018 in Schwenningen eine neue sportliche Heimat. Dort lief er zunächst für die U20-DNL-Mannschaft auf und feierte in der Saison 2019/20 sein DEL-Debüt. Nach vier Jahren in Schwenningen, mit kurzen Einsätzen als Förderlizenzspieler bei den Wölfen Freiburg, wechselte Cerny zur Saison 2022/23 in die DEL2 zum EC Bad Nauheim. Die vergangenen drei Spielzeiten verbrachte er bei den Krefeld Pinguinen und spielte dort unter anderem mit Maxi Söll und Mike Fischer zusammen. In diesen drei Jahren kam David auf 149 Spiele mit 29 Toren und 51 Assists und krönte seine Zeit dort mit der Meisterschaft.

Seine Karriere in Zahlen