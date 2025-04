Der erste Neuzugang des SC Riessersee steht fest

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der erste Neuzugang für die kommende Saison steht fest! Patrik Mühlberger wechselt von den Starbulls Rosenheim aus der DEL2 unter die Alpspitze.

Der 20-jährige Mühlberger wird in der kommenden Saison das Torhüter-Duo mit Andreas Mechel beim SC Riessersee bilden. Mühlberger startete seine Eishockeykarriere bei den Eisbären Regensburg. Von dort ging es 2021 an die Mangfall zum Nachwuchs der Starbulls Rosenheim. Dort gehörte Mühlberger bereits zur Saison 2021/22 zum erweiterten Oberligakader der Starbulls, spielte zudem in der höchsten U20-Nachwuchsliga für die Rosenheimer Talentschmiede. In der Saison 2023/24 debütierte der 184cm große und 75 Kg schwere Linksfänger in der DEL2 und verbuchte in insgesamt vier Spielen eine starke Fangquote von 90,8 %. In der vergangenen Saison war Mühlberger der nominelle Ersatzgoalie der Starbulls Rosenheim und durfte sich in fünf Spielen in der DEL2 unter Beweis stellen. Außerdem dürfte er einigen SCR-Fans bereits aus dem Heimspiel gegen die Lindau Islanders vom 28.01 in Erinnerung geblieben sein – Mühlbergers einziges Spiel in der Oberliga Süd diese Saison! Durch teils spektakuläre Paraden verzweifelten die Weiß-Blauen damals und verloren die Partie mit 5:1.

Der sportliche Leiter des SC Riessersee, Uli Maurer freut sich über die Verpflichtung des Torhütertalents: „Patrik Mühlberger hat trotz seiner jungen Jahre schon DEL 2 Erfahrung sammeln dürfen. Der Schritt zu uns in die Oberliga wird ihm in seiner Entwicklung helfen. Er will sich weiterentwickeln und er wird bei uns wichtige Spielzeit bekommen. Zudem war es uns wichtig, dass wir ein Torhüter-Duo bekommen, welches voneinander profitiert. Patrik Mühlberger wird von Andreas Mechels Erfahrung profitieren und lernen. Wir sind davon überzeugt, mit beiden Torhütern ein sehr gutes Torhütergespann für kommende Saison gefunden zu haben.“

Beim SC Riessersee trifft Patrik Mühlberger auf einen alten Bekannten. Gemeinsam mit Andreas Mechel trainierte der Torhüter von 2021 – 2023 bereits während dem Torwarttraining im Rosenheimer Eisstadion: „Der erste Kontakt mit den Verantwortlichen entstand kurz nach meinem Spiel für die Lindau Islanders in Garmisch-Partenkirchen Ende Januar und danach haben wir uns über die Möglichkeit eines Wechsels unterhalten. ⁠Der SCR ist ein Traditionsverein mit langer, erfolgreicher Geschichte, die mich beeindruckt und von der ich gerne ein Teil werden möchte. Ich möchte kommende Saison einen guten Job abliefern und eine erfolgreiche Saison mit dem Team spielen. Außerdem möchte ich mich sportlich wie menschlich weiterentwickeln und mich neuen Herausforderungen stellen.“, erklärt der Neuzugang und beschreibt sich selbst als „eine in mir ruhende und gelassene Person, die ehrgeizig an der sportlichen Weiterentwicklung arbeitet.“

Patrik Mühlberger wird beim SC Riessersee mit der Rückennummer 65 auflaufen. Herzlich Willkommen unter der Alpspitze!

