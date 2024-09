Der erste Derby-Sieg geht an Bozen â€“ Pustertal mit 5:2 bezwungen

Bozen. (PM HCB) Eine weitere Machtdemonstration der Foxes, die nach dem 5:0-Sieg gegen Linz am Freitagabend auch im Südtirol-Derby gegen den HC Pustertal triumphieren:...

Bozen. (PM HCB) Eine weitere Machtdemonstration der Foxes, die nach dem 5:0-Sieg gegen Linz am Freitagabend auch im Südtirol-Derby gegen den HC Pustertal triumphieren: Der Endstand lautet 5:2, wobei die Weiß-Roten deutlich überlegen waren und die Wölfe erst in den letzten Minuten, als das Spiel schon entschieden war, zu Treffern kamen.

Zum MVP des Abends wurde Cole Hults gekürt, der zwei Tore erzielte.

Der Spielverlauf: Coach Glen Hanlon stellte dieselbe Aufstellung wie am Freitagabend auf, es fehlen nur Miglioranzi und Halmo.

Das Spiel beginnt in gutem Tempo, mit gefährlichen Powerplay-Situationen für die Foxes, während Pustertal von einem aufmerksamen Roy gerettet wird. Die Schwarz-Gelben versuchten, das Spiel an sich zu reißen, doch Harvey verhinderte sowohl Wesleys als auch Findlays Versuche mit großartigen Paraden. In der 8. Minute und 27 Sekunden gingen die Hausherren in Führung, als ein Fernschuss von Cole Hults unglücklich von Zanatta abgefälscht wurde, sodass der Puck den eigenen Torhüter überlistete. Dieses Tor gab den Foxes Auftrieb, die das Tempo erhöhten und eine Reihe von Chancen herausspielten: Roy parierte gegen Frigo und DiGiacinto, und Helewka schoss nach einem Breakaway knapp daneben.

Im zweiten Drittel startete Pustertal im Powerplay und war dem Ausgleich nahe, als Findlay aus dem Slot den Pfosten traf. Trotz Unterzahl blieben die Weiß-Roten gefährlich, doch Christoffer konnte einen Defensivfehler der Schwarz-Gelben nicht nutzen. Kurz darauf verpasste DiGiacinto, der gut am zweiten Pfosten positioniert war, das Tor nach einer perfekten Vorlage von Valentine. Die Hausherren drehten weiter auf und verdoppelten in der 30. Minute und 28 Sekunden die Führung: Spornberger bediente Gazley, der den Puck vor das Tor brachte, wo Helewka souverän abschloss. Nun dominierte Bozen das Spiel, und DiGiacinto verfehlte zunächst knapp das dritte Tor, bediente dann Seed, der den Innenpfosten traf. Zwei aufeinanderfolgende Powerplays ermöglichten es Pustertal, auf eine Reaktion zu hoffen, doch das Penalty-Killing der Weiß-Roten blockte alle Schüsse und hielt das Tor sauber.

Im dritten Drittel erhöhte Bozen den Vorsprung. In der 46. Minute und 39 Sekunden erzielte Hults mit einem Slapshot aus mittlerer Distanz sein zweites Tor. 122 Sekunden später fiel das vierte Tor: Die Foxes waren im Powerplay, und Finoro vollendete eine perfekte Kombination über Christoffer und McClure. Vor Harveys Tor kam es zu hitzigen Szenen, doch kurz darauf war Bozen erneut in Überzahl. Zuerst wurde ein Tor von Bradley aberkannt, dann erzielte Frigo das 5:0, indem er eine herrliche Kombination mit Mantenuto und DiGiacinto abschloss. Das Spiel war entschieden, doch die Hausherren ließen nach, und Pustertal erzielte in den letzten Minuten zwei Treffer, die Harvey das zweite Shutout in Folge vermiesten: Zuerst traf Lacroix aus spitzem Winkel, dann blieb Frycklund im Breakaway eiskalt. An der Substanz änderte dies jedoch nichts: Der 5:2-Endstand bescherte Bozen die drei Punkte.

Frank und seine Mannschaftskameraden stehen am Freitag, den 27. September, um 19:45 Uhr in der Sparkasse Arena gegen die Pioneers Vorarlberg wieder auf dem Eis.

HCB Südtirol Alperia – HC Pustertal 5:2 [1-0; 1-0; 3-2]

Tore: 08:27 Cole Hults (1-0); 30:28 Adam Helewka (2-0); 46:39 Cole Hults (3-0); 48:41 Giordano Finoro PP1 (4-0); 52:46 Luca Frigo PP1 (5-0); 56:25 Cedric Lacroix (5-1); 59:24 Mats Frycklund (5-2)

Torschüsse: 27-28

Strafminuten: 16-14

Schiedsrichter: Sternat, Zrnic / Mantovani, Rigoni

Zuschauer: 3.800