Der Eisadler-JahresrÃ¼ckblick 2024!

Dortmund. (PM Eisadler) Insgesamt 44-mal war die Regionalliga Mannschaft der Eisadler Dortmund im nun zu Ende gehenden Jahr 2024 im Einsatz, wenn man alle Vorbereitungs- und Hauptrundenspiele sowie Playoff-Begegnungen saisonübergreifend zusammenrechnet.

Knapp 21000 Zuschauer sahen dabei die 20 Heimspiele im Eissportzentrum Westfalen. Das ist absolut rekordverdächtig und belegt den enormen Aufschwung, den das Dortmunder Eishockey in den zurückliegenden 12 Monaten genommen hat, sehr eindrucksvoll.

Das Eishockey-Jahr 2024 begann Anfang Januar zwar mit einer Heimniederlage gegen Bergisch Gladbach, zwei Tage später konnten aber auswärts die Ratinger Aliens besiegt werden. Spätestens Anfang Februar war klar, dass die Eisadler als Tabellenzweiter den schwierigeren Weg in den Playoffs gehen mussten. Zwar war der Aufgalopp im Viertelfinale gegen Troisdorf problemlos, aber das Halbfinale ab Anfang März bot einen Eishockey-Krimi in 5 Teilen innerhalb von nur 11 Tagen gegen die RealStars aus Bergisch Gladbach. Erst im entscheidenden fünften Spiel konnten sich die Eisadler trotz zweimaligem Rückstand in einer extrem aufgeladenen Schlussphase mit 6:4 durchsetzen. In den drei Heimspielen kamen insgesamt knapp 3400 Zuschauer an die Strobelallee und wurden mit dem Finaleinzug belohnt.

Nach nur drei Tagen Pause mussten die Eisadler dann im Finale gegen eine ausgeruhte Ratinger Mannschaft erkennen, dass der Kräfteverschleiß durch die Halbfinalkrimis enorm war. Das erste Auswärtsspiel in Ratingen ging mit 5:3 an die Aliens. Knapp24 Stunden später kamen gut 1600 Zuschauer an die Strobelallee zu Spiel 2 und sahen eine glücklos kämpfende Mannschaft der Eisadler, die trotz guter Möglichkeiten am Ende den Aliens einen 3:0-Auswärtssieg überlassen mussten. Auch im dritten Spiel fehlte den Eisadlern das Quäntchen Scheibenglück gegen einen erneut effektiven Gegner, der sich damit die NRW-Meisterschaft holte. Es war dennoch insgesamt eine tolle Saison mit vielen spannenden Begegnungen und einer enorm wachsenden Begeisterung auf den Rängen.

Die eishockeyfreie Zeit danach wurde auf allen Ebenen intensiv genutzt um die positive Entwicklung der Eisadler fortzusetzen. Im sportlichen Bereich konnte das Team gezielt verstärkt werden und bereits Anfang Mai zeichnete sich eine stabile Ligenstruktur ab. Für die Vorbereitungsphase auf die neue Spielzeit ging der Blick in Richtung Regionalliga Nord um geeignete Testspielgegner zu finden. So ging es dann nach Hamburg, Adendorf und Braunlage, aber auch nach Heerenveen und Diez mit entsprechenden Rückspielen an der Strobelallee.

Die Meisterschaftsspiele der Regionalliga NRW begannen dann Mitte Oktober. Der Spielplan wollte es, dass die Eisadler gegen den Gegner begannen, gegen den man schon in der ersten Jahreshälfte siebenmal spielte, die Bergisch Gladbacher RealStars. Knapp 1200 Zuschauer sahen erneut eine spannende Partie und einen verdienten Eisadler Sieg. In der Folgezeit gab es zum Teil sehr deutliche Siege und die Zuschauerzahlen bei den Heimspielen kletterten weiter bis auf knapp 1500 Zuschauer. Das erste Kräftemessen mit den Ice Aliens gab es Mitte November am Ratinger Sandbach. Dass die Eisadler am Ende mit leeren Händen die Heimreise antreten mussten, war vom Spielverlauf her nicht zwingend nötig. Aber man konnte beim Spielstand von 4:3 für die Aliens in den letzten Minuten eine längere Überzahl nicht nutzen und musste in den Schlusssekunden sogar noch ein Empty-Net-Goal einstecken. Aber die bisher einzige Saisonniederlage war die entsprechende Motivation. Es folgten sieben Siege in Folge, weitere tolle Zuschauerzahlen bis zum Rückspiel gegen Ratingen vier Tage vor Weihnachten. Die Erinnerung ist noch frisch: Knapp 2400 Zuschauer sahen erneut ein spannendes Duell, dieses Mal mit dem besseren Ende für die Eisadler, die damit die Tabellenführung behaupten konnten und sie nun mit ins neue Jahr nehmen können. Das Jahr 2024 wird aber aus Eisadler Sicht noch länger in guter Erinnerung bleiben, es ist aber auch Verpflichtung für das kommende neue Jahr!

