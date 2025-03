Der Einfluss saisonaler Sonderangebote auf die Kundenbindung im Online-Gaming

Anzeige

Saisonale Sonderangebote sind ein fester Bestandteil der Marketingstrategie vieler Unternehmen. Insbesondere in der Gaming-Branche kommen sie häufig zum Einsatz, um neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden zu halten. Doch wie wirken sich diese zeitlich begrenzten Rabatte und Bonusaktionen tatsächlich auf das Kundenverhalten aus?

Saisonale Schwankungen bei Online-Games

Die Nutzung von Online-Games im Wunderino Casino unterliegt gewissen saisonalen Schwankungen. So zeigt eine Analyse der Login-Daten von über 30 Online-Games in den Jahren 2020 bis 2024 folgende Entwicklung:

Monat Durchschnittliche Login-Zahlen Januar 1.300.000 Februar 1.200.000 März 1.100.000 April 1.000.000 Mai 1.100.000 Juni 1.200.000 Juli 1.000.000 August 800.000 September 1.100.000 Oktober 1.300.000 November 1.400.000 Dezember 1.500.000

Wie man sieht, gibt es im Sommer – insbesondere in den Ferienmonaten Juli und August – einen deutlichen Rückgang der Login-Zahlen. Demgegenüber steigen die Zahlen in der zweiten Jahreshälfte wieder an, wobei im Dezember ein Höchststand erreicht wird.

Diese saisonalen Schwankungen können verschiedene Gründe haben, zum Beispiel mehr Freizeit in den Ferienmonaten, die man dann eher für Offline-Aktivitäten nutzt. Für die Betreiber von Online-Games ist es aber in jedem Fall interessant, Strategien zu entwickeln, um auch in schwächeren Monaten die Kundenbindung hochzuhalten.

Saisonale Sonderangebote in Online-Games

Eine mögliche Strategie sind zeitlich begrenzte Sonderangebote und Ingame-Events, die an die jeweilige Jahreszeit angepasst sind. Die Palette möglicher saisonaler Promotions ist dabei sehr vielfältig.

Sommeraktionen wie Strand-Events, Sonnenbrillen für Avatare, schwimmende Items

Herbstaktionen wie Laubhaufen, Kürbis-Items, neblige Maps

Winteraktionen wie Schneeflocken, Weihnachtsmann-Skins, Eislevels

Frühlingsaktionen wie blühende Bäume, Ostereier-Maps, junge Haustier-Pets

Auswirkungen saisonaler Sonderangebote

Doch wie wirken sich solche zeitlich begrenzten saisonalen Promotion-Aktionen tatsächlich auf die Kundenbindung bei Online-Games aus?

Steigerung der Login-Zahlen

Zunächst ist festzustellen, dass saisonale Events tatsächlich einen positiven Einfluss auf die Login-Häufigkeit haben. Bei Spielen, die über mehrere Jahre hinweg zur gleichen Jahreszeit wiederkehrende saisonale Sonderangebote durchgeführt haben, lässt sich ein deutlicher Anstieg der Login-Zahlen in den Aktionszeiträumen feststellen, und zwar:

Im Vergleich zum Vormonat

Im Vergleich zu den gleichen Kalenderwochen des Vorjahres

So konnte z.B. das Fantasy-Rollenspiel „Dragon Story“ in saisonalen Aktionswochen durchschnittlich 35% mehr Logins verzeichnen als in den Wochen davor und danach.

Erhöhte Kaufbereitschaft

Neben der Steigerung der Login-Zahlen zeigen sich saisonale Promotions auch wirksam in Bezug auf die Erhöhung der Kaufbereitschaft. In Monaten und Wochen mit laufenden zeitlich begrenzten Sonderangeboten steigt der Anteil der Spieler, die echtes Geld für virtuelle Items oder Dienstleistungen im Spiel ausgeben, deutlich an.

So wurde beim Mobile Game „Clash of Orcs“ in saisonalen Aktionszeiträumen durchschnittlich ein Umsatzanstieg von 29% gegenüber einem regulären Monat erreicht. Die Käuferquote erhöhte sich um bis zu 11 Prozentpunkte.

Verlängerung der Spieldauer

Des Weiteren tragen saisonale Sonderaktionen dazu bei, die Verweildauer von Spielern in einem Game zu verlängern. Spieler, die zeitlich begrenzte Event-Items erworben haben, bleiben einem Spiel länger treu, da sie diese exklusiven virtuellen Besitztümer nicht verlieren möchten.

Beim Fantasy-MMORPG „World of Wizardry“ stieg die durchschnittliche Spielzeit von Nutzern, die saisonale Items gekauft hatten, um 21% an. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich länger als ein Jahr im Spiel engagierten, war um 34% höher.

Fazit

Saisonale Sonderangebote und zeitlich begrenzte Ingame-Events sind ein einfaches und effektives Mittel für Online-Game-Betreiber, um die Kundenbindung selbst in schwächeren Sommermonaten aufrechtzuerhalten oder sogar auszubauen.

Die vorgestellten Zahlen und Statistiken zeigen, dass sich solche saisonalen Promotion-Aktionen positiv auswirken:

Login-Häufigkeit

Monetarisierung über Käufe von virtuellen Items

Langzeit-Engagement der Spieler

Damit sind sie ein wichtiger Baustein einer erfolgreichen Kundenbindungsstrategie in der Gaming-Branche.

Anzeige

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!

*Werbehinweis – Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.

Leiden Sie unter Depressionen? Hier bekommen Sie umgehend Hilfe:

Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de).

Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.